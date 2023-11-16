Прокуратура начала проверку после обрушения части дома в Астрахани
Прокуратура организовала проверку после обрушения части пятиэтажного дома в Астрахани, сообщила пресс-служба ведомства.
Региональная прокуратура даст оценку обеспечению безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций, говорится в сообщении.
Вечером 16 ноября в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть дома. На месте работают экстренные службы, власти создали оперативный штаб.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили РБК, что ведомство получило от очевидцев информацию о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного дома. Рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки. Из здания эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей.
«Интерфакс» сообщил, что под завалами могут быть люди. Всего в доме было четыре подъезда, 80 квартир. Для жителей организовали три пункта временного размещения на базе местных школ. Спасатели начали разбор завалов.
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