Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии

Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии

В нескольких городах Каталонии во второй половине вторника, 16 октября, произошли беспорядки и столкновения между полицией и протестующими. На всей территории автономного сообщества во второй день протестов арестовали 25 человек, по меньшей мере 74 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, в протестных акциях приняли участие десятки тысяч человек. Основные события происходили в Барселоне и Жироне. Также протестующие вышли на улицы Таррагоны, Льейды и Сабаделя.

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