Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 13:40
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с саудовским королем Политика, 23:14 В Приморье в жилом доме из-за взрыва снаряда обрушился потолок Общество, 23:12 В Дагестане два человека заболели сибирской язвой Общество, 23:10 Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции Политика, 23:07 СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске Общество, 23:07 В аэропорту Барселоны прошли протесты за освобождение лидеров Каталонии Общество, 22:43 Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту» Политика, 22:40 В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции Политика, 22:26 «Тоттенхэм» вернул покинувшего клуб летом вратаря Спорт, 21:54 Исполнивший гимн России перед Путиным оркестр в Эр-Рияде не попал в ноты Общество, 21:52 Нобелевскую премию по экономике присудили за «лекарство от бедности» Экономика, 21:48 Турчак назвал неуместными «спекуляции» о коалиции партии с другой силой Политика, 21:46 СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ Общество, 21:39 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 21:29
Общество ,  
0 
В аэропорту Барселоны прошли протесты за освобождение лидеров Каталонии

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais. По данным издания, не менее 56 человек обратились за помощью к медикам.

Euronews отмечает, что митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, арестованных после проведения референдума о независимости.

По данным El Pais, большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверых пострадавших госпитализировали. По оценкам газеты, в протестах приняли участие около тысячи человек.

Политика
Испанский суд выдал ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона

Портал 20minutos сообщает, что 8 тыс. участников протестов сидели перед выходами к терминалу номер один. Они перекрыли доступ к воздушной гавани и нарушили ее работу. По данным источников 20minutos, экипажи также не прибыли на рабочую смену. В результате авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на понедельник, и еще 20, которые должны были вылететь во вторник. На подъезде к аэропорту также образовался транспортный коллапс.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров Каталонии к длительным срокам лишения свободы. Среди них оказались бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас (13 лет тюрьмы), экс-глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль (по 12 лет) и другие. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который живет в Бельгии с 2018 года, назвал приговоры варварством. Верховный суд страны также выдал ордер на арест Пучдемона.

Теги: Каталония, Барселона, протесты
Материалы по теме
Лидеров Каталонии приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы из-за референдума
Общество
Испанский суд выдал ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter