В аэропорту Барселоны прошли протесты за освобождение лидеров Каталонии

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais. По данным издания, не менее 56 человек обратились за помощью к медикам.

Euronews отмечает, что митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, арестованных после проведения референдума о независимости.

По данным El Pais, большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверых пострадавших госпитализировали. По оценкам газеты, в протестах приняли участие около тысячи человек.

Портал 20minutos сообщает, что 8 тыс. участников протестов сидели перед выходами к терминалу номер один. Они перекрыли доступ к воздушной гавани и нарушили ее работу. По данным источников 20minutos, экипажи также не прибыли на рабочую смену. В результате авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на понедельник, и еще 20, которые должны были вылететь во вторник. На подъезде к аэропорту также образовался транспортный коллапс.