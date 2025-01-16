Как встретили новость о скором перемирии в Израиле и Газе. Фоторепортаж

В Тель-Авиве в ночь на 16 января на улицу вышли родственники заложников и другие жители. Хотя люди приветствовали новость о готовящемся прекращении огня, они также требовали вернуть всех остающихся в плену.

Предполагается, что на первом этапе сделки, который продлится 42 дня, ХАМАС вернет Израилю 33 «гуманитарных» заложника, под которыми понимаются дети, женщины (в том числе военнослужащие), пожилые люди и больные. Всего, по данным на 14 января, в плену у ХАМАС находятся почти 100 человек, треть из которых предположительно мертвы.