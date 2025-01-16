Как встретили новость о скором перемирии в Израиле и Газе. Фоторепортаж
В ночь на 16 января, после объявления о прекращении огня, в Израиле и секторе Газа прошли уличные шествия. Первая фаза соглашения, подразумевающая возвращение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, начнет действовать 19 января. Как воюющие стороны встретили новость о перемирии — в фоторепортаже РБК
В Тель-Авиве в ночь на 16 января на улицу вышли родственники заложников и другие жители. Хотя люди приветствовали новость о готовящемся прекращении огня, они также требовали вернуть всех остающихся в плену.
Предполагается, что на первом этапе сделки, который продлится 42 дня, ХАМАС вернет Израилю 33 «гуманитарных» заложника, под которыми понимаются дети, женщины (в том числе военнослужащие), пожилые люди и больные. Всего, по данным на 14 января, в плену у ХАМАС находятся почти 100 человек, треть из которых предположительно мертвы.
Помимо прекращения огня и обмена пленными соглашение подразумевает вывод израильских войск, эвакуацию раненых палестинцев, а также восстановление больниц в сектора Газа и увеличение потока гуманитарной помощи.
На фото: акции в Тель-Авиве после объявления готовящегося прекращения огня. Надпись на заграждениях: «Верните их домой прямо сейчас»
Новости о достижении договоренностей о прекращении огня приветствовали политики со всего мира, включая действующего и избранного президентов США, эмира Катара, президента Египта и премьер-министра Великобритании.
На фото: протестующие в Тель-Авиве, требующие немедленного освобождения всех заложников. Надпись «467» означает количество дней, проведенных заложниками в плену ХАМАС с 7 октября 2023 года
Предыдущее перемирие между Израилем и ХАМАС длилось неделю — с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Тогда ХАМАС передал Израилю 105 заложников в обмен на 240 палестинских заключенных.
На фото: участники акции в Тель-Авиве с требованием вернуть заложников
На фото: акция в Тель-Авиве
Палестинцы, узнав о предстоящем прекращении огня, тоже вышли на улицы. Они скандировали название группировки ХАМАС и имя ее бывшего лидера Яхьи Синвара, который был убит израильскими военными в середине октября 2024 года. Также жители сектора Газа скандировали: «Аллах велик!», передает The Times of Israel.
На фото: празднование прекращения огня в секторе Газа
Переговоры о прекращении огня и обмене пленными продолжались на протяжении всего 2024 года при активном посредничестве США, Катара и Египта. Несколько раз стороны заявляли, что близки к достижению договоренности, однако решение о перемирии принять не удавалось.
Несмотря на достижение договоренностей, в ночь на 16 января произошел взаимный обстрел. С территории Газы по Израилю была выпущена одна ракета, никто не пострадал. От авиаударов Израиля по сектору Газа за ночь и утро погибли по меньшей мере 46 человек, передает Reuters со ссылкой на представителей местного здравоохранения.
На фото: празднование в городе Хан-Юнис, сектор Газа
Шествия палестинцев в честь прекращения огня также прошли в столице Германии.
Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал прекращение огня. Он выразил надежду, что сделка приведет к полному окончанию войны и «улучшению плохой гуманитарной ситуации в Газе».
Утром 16 января премьер-министр Израиля заявил, что «ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения». Он добавил, что израильская сторона не назначит дату заседания правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не подтвердят, что ХАМАС согласен со всеми деталями документа.
Ранее этим утром Корпус стражей исламской революции Ирана предупреждал «о возможном срыве сионистским дьяволом (то есть Израилем. — РБК) договоренностей» о прекращении огня.
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