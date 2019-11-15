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Экс-доцента вывели на следственный эксперимент в шлеме и бронежилете
Следственные действия проходили на набережной реки Мойки, где Соколова 9 ноября обнаружили с отрезанными руками убитой женщины

Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки, привели на следственный эксперимент. На записи, которую публикует видеоагентство Ruptly, видно, как бывшего доцента СПбГУ в шлеме и бронежилете подводят к ограждению набережной реки Мойки. Именно там, как считает следствие, он пытался утопить части тела убитой женщины.

Также на видео запечатлен стоящий рядом с полицейскими и сотрудниками Следственного комитета мужчина, у которого в руках находится предмет, напоминающий обрез. Из обреза мелкокалиберного ружья, предположительно, была застрелена 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.

«Понимая, что травля, развязанная СМИ может привести к самосуду, защита настояла на беспрецедентных мерах безопасности. Улицы были перекрыты, на Соколова надели каску и бронежилет», — сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.

Фотогалерея 
Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж

Соколов был задержан утром 9 ноября, после того как он упал в реку, пытаясь избавиться от рюкзака с двумя отрезанными женскими руками и травматическим пистолетом. При обыске в его квартире были найдены и другие останки погибшей. На допросе Соколов признался в убийстве и оформил явку с повинной.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). Спустя некоторое время Соколова уволили из СПбГУ, а также удалили информацию о нем с сайта Российского исторического общества.

Пока следствие не раскрывает подробности самого преступления. Издание «Фонтанка» без указания источников сообщало, что Соколов убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, когда она спала. По данным издания, после конфликта с Соколовым девушка легла спать, после чего доцент выстрелил девушке в висок. Всего было сделано четыре выстрела, смерть девушки наступила около 2:00 8 ноября.

Адвокат Соколова Александр Почуев, комментируя эту информацию РБК, заявил, что его подзащитный дал полные показания. По его словам, следствие не раскрывает подробности, чтобы избежать «смакования кровавых подробностей процесса».

Авторы: Артем Филипенок, Артем Афонский
Теги: убийство
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