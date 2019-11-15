Экс-доцента вывели на следственный эксперимент в шлеме и бронежилете

Экс-доцента вывели на следственный эксперимент в шлеме и бронежилете

Следственные действия проходили на набережной реки Мойки, где Соколова 9 ноября обнаружили с отрезанными руками убитой женщины

Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки, привели на следственный эксперимент. На записи, которую публикует видеоагентство Ruptly, видно, как бывшего доцента СПбГУ в шлеме и бронежилете подводят к ограждению набережной реки Мойки. Именно там, как считает следствие, он пытался утопить части тела убитой женщины.

Также на видео запечатлен стоящий рядом с полицейскими и сотрудниками Следственного комитета мужчина, у которого в руках находится предмет, напоминающий обрез. Из обреза мелкокалиберного ружья, предположительно, была застрелена 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.

«Понимая, что травля, развязанная СМИ может привести к самосуду, защита настояла на беспрецедентных мерах безопасности. Улицы были перекрыты, на Соколова надели каску и бронежилет», — сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.