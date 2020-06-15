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Протесты в США ,  
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Как выглядит «автономная зона» протестующих в Сиэтле. Фоторепортаж

Протестующие в Сиэтле заняли несколько кварталов и объявили их «автономной зоной». Там разбиты палатки, на территории нет полиции. Президент США Дональд Трамп назвал происходящее леворадикальным захватом. Протесты против расовой дискриминации в США начались в конце мая, они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания
Фото: Lindsey Wasson / Reuters
Фото: Lindsey Wasson / Reuters
Протестующие заняли несколько кварталов в центре крупнейшего города на северо-западе США на прошлой неделе
Фото: Goran Tomasevic / Reuters
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Полиция после продолжительных столкновений с участниками уличных протестов оставила здание Восточного участка Сиэтла, находящееся поблизости от Капитолийского холма. Надпись над входом протестующие изменили, написав «народный (вместо «полицейский») департамент Сиэтла»

Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images

Активисты назвали занятое пространство «автономной зоной Капитолийского холма» (Capitol Hill Autonomous Zone, CHAZ). Другой вариант названия — «организованный протест на Капитолийском холме» (Capitol Hill Organized Protest, CHOP)

Фото: Ted S. Warren / AP
Фото: Ted S. Warren / AP

Большая часть предприятий в этом районе закрылась. Заведения общепита продолжают работать

Фото: Lindsey Wasson / Reuters
Фото: Lindsey Wasson / Reuters
USA Today отмечает, что, так как территория не контролируется полицией, городские чиновники обсуждали с протестующими проблемы вывоза мусора, работы канализации и экстренной помощи
Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images
Президент США Дональд Трамп назвал​ происходящее леворадикальным захватом и призвал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли навести порядок
Фото: Ted S. Warren / AP
Фото: Ted S. Warren / AP
Трамп пригрозил лично вмешаться в ситуацию, если с ней не разберутся местные власти
Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images
Деркан посоветовала Трампу вернуться в бункер под Белым домом
Фото: Goran Tomasevic / Reuters
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Протесты против расизма в США начались в конце мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При задержании полицейский применил удушающий прием, Флойд повторял, что не может дышать, это засняли очевидцы. Через несколько часов он умер в больнице. Протесты охватили многие города страны и мира

На фото: протестующие удаляют с территории CHAZ мужчину, который мешал остальным

Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images
12 июня протесты получили новый импульс в Атланте (Джорджия), где при задержании погиб темнокожий Рейшард Брукс. Он выхватил у полицейского электрошокер и попытался скрыться, полиция открыла огонь
Теги: мультимедиа, протесты, Сиэтл, Дональд Трамп
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