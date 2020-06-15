Как выглядит «автономная зона» протестующих в Сиэтле. Фоторепортаж

Протесты против расизма в США начались в конце мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При задержании полицейский применил удушающий прием, Флойд повторял, что не может дышать, это засняли очевидцы. Через несколько часов он умер в больнице. Протесты охватили многие города страны и мира

На фото: протестующие удаляют с территории CHAZ мужчину, который мешал остальным