Как выглядит «автономная зона» протестующих в Сиэтле. Фоторепортаж
Протестующие в Сиэтле заняли несколько кварталов и объявили их «автономной зоной». Там разбиты палатки, на территории нет полиции. Президент США Дональд Трамп назвал происходящее леворадикальным захватом. Протесты против расовой дискриминации в США начались в конце мая, они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания
Полиция после продолжительных столкновений с участниками уличных протестов оставила здание Восточного участка Сиэтла, находящееся поблизости от Капитолийского холма. Надпись над входом протестующие изменили, написав «народный (вместо «полицейский») департамент Сиэтла»
Активисты назвали занятое пространство «автономной зоной Капитолийского холма» (Capitol Hill Autonomous Zone, CHAZ). Другой вариант названия — «организованный протест на Капитолийском холме» (Capitol Hill Organized Protest, CHOP)
Большая часть предприятий в этом районе закрылась. Заведения общепита продолжают работать
Протесты против расизма в США начались в конце мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При задержании полицейский применил удушающий прием, Флойд повторял, что не может дышать, это засняли очевидцы. Через несколько часов он умер в больнице. Протесты охватили многие города страны и мира
На фото: протестующие удаляют с территории CHAZ мужчину, который мешал остальным