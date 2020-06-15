В Атланте два человека погибли и пятеро были ранены в результате стрельбы

Два человека погибли и еще, по меньшей мере, пятеро получили ранения в результате стрельбы в Атланте (штат Джорджия) в США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Стрельба произошла 14 июня около 17:45 часов по местному времени (00:45 мск 15 июня) в районе Эджвуда в северо-восточной части города. Неизвестные произвели несколько выстрелов в толпу людей,

В полиции сообщили, что с места происшествия в больницу увезли пятерых пострадавших. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще два человека погибли.

Мотивы стрелявших пока не установлены. Полиция опубликовала фотографии темного пикапа, из которого, предположительно, велась стрельба.