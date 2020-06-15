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В Атланте два человека погибли и пятеро были ранены в результате стрельбы

Два человека погибли и еще, по меньшей мере, пятеро получили ранения в результате стрельбы в Атланте (штат Джорджия) в США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Стрельба произошла 14 июня около 17:45 часов по местному времени (00:45 мск 15 июня) в районе Эджвуда в северо-восточной части города. Неизвестные произвели несколько выстрелов в толпу людей,

В полиции сообщили, что с места происшествия в больницу увезли пятерых пострадавших. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще два человека погибли.

Мотивы стрелявших пока не установлены. Полиция опубликовала фотографии темного пикапа, из которого, предположительно, велась стрельба.

В Атланте начали расследование после убийства афроамериканца полицейскими
Общество
Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Ранее власти Джорджии начали расследование после смерти 27-летнего темнокожего Рейшарда Брукса вечером 12 июня. Он умер в больнице Атланты после того, как получил ранения при задержании полицией.

Сотрудники органов правопорядка прибыли по вызову в ресторан быстрого питания, на парковке которого стояла мешавшая другим водителям машина. В салоне спал нетрезвый Брукс. Полиция пыталась задержать его, но он оказал сопротивление. Афроамериканец выхватил у одного из полицейских тазер (пистолет-электрошокер) и попытался скрыться. В итоге полиция открыла огонь. Один из сотрудников правоохранительных органов также пострадал.

После инцидента в Атланте с новой силой вспыхнули протесты против полицейского расизма. Начальник городской полиции Эрика Шилдс подала в отставку.

Теги: Атланта, США, стрельба
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В Атланте начали расследование после убийства афроамериканца полицейскими
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