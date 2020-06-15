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Протесты в США ,  
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Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о ситуации в Сиэтле

Американские СМИ намеренно игнорируют протесты в Сиэтле (штат Вашингтон), где демонстранты создали свободную от полиции «автономную зону». Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Кто-нибудь замечает, как в публикующих фейках СМИ мало обсуждается леворадикальный захват Сиэтла? Это делается намеренно», — заявил Трамп. Глава государства добавил, что замалчивание ситуации в штате Вашингтон оказывает сильное политическое влияние.

«Мэру и губернатору должно быть стыдно. Но это легко исправить», — резюмировал Трамп.

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Дженни Дюркан

Протестующие против расизма в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города, назвав территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Внутри зоны запрещена полиция, там показывают образовательные фильмы и бесплатно раздают еду.

Ранее Трамп заявлял, что Сиэтл захватили внутренние террористы», а городом управляют «радикальные левые демократы». Он призвал мэра Дженни Деркан и губернатора штата Джея Инсли навести в Сиэтле порядок, пригрозив в противном случае вмешаться в ситуацию.

В ответ на это Деркан в Twitter посоветовала президенту «вернуться в свой бункер» под Белым домом.

Теги: Дональд Трамп, Сиэтл, протесты
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