Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о ситуации в Сиэтле

Американские СМИ намеренно игнорируют протесты в Сиэтле (штат Вашингтон), где демонстранты создали свободную от полиции «автономную зону». Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Кто-нибудь замечает, как в публикующих фейках СМИ мало обсуждается леворадикальный захват Сиэтла? Это делается намеренно», — заявил Трамп. Глава государства добавил, что замалчивание ситуации в штате Вашингтон оказывает сильное политическое влияние.

«Мэру и губернатору должно быть стыдно. Но это легко исправить», — резюмировал Трамп.

Протестующие против расизма в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города, назвав территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Внутри зоны запрещена полиция, там показывают образовательные фильмы и бесплатно раздают еду.