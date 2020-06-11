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Протесты в США ,  
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Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Дженни Дюркан
Дженни Дюркан (Фото: Ted S. Warren / AP)

Мэр американского города Сиэтл (штат Вашингтон) Дженни Деркан после критики со стороны президента Дональда Трампа посоветовала ему вернуться в бункер под Белым домом. Об этом она написала в Twitter.

«Обезопасьте нас всех. Вернитесь в свой бункер», — написала Деркан, добавив хештег #BlackLivesMatter.

До этого Трамп в Twitter заявил, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а самим городом управляют «радикальные левые демократы». Он призвал Деркан и губернатора штата Джея Инсли навести порядок в Сиэтле.

«Если вы этого не сделаете, то это сделаю я. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть немедленно остановлены», — написал Трамп, посоветовав местным властям поторопиться с наведением порядка.

Трамп объяснил свое появление в бункере во время беспорядков
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Дональд Трамп

Массовые акции протеста и беспорядки вспыхнули в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Мужчина умер в больнице после задержания полицией, во время которого ему надавили коленом на горло.

The New York Times и CNN сообщали, что в ночь на 30 мая во время протестов в Вашингтоне Трамп с семьей укрылся в подземном бункере под Белым домом.

Позже президент назвал эту информацию ложной. По его словам, он действительно спускался в бункер, но делал это днем, когда беспорядков не было. Целью посещения бункера была инспекция.

Теги: Дональд Трамп, США, протесты
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