Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Дженни Дюркан (Фото: Ted S. Warren / AP)

Мэр американского города Сиэтл (штат Вашингтон) Дженни Деркан после критики со стороны президента Дональда Трампа посоветовала ему вернуться в бункер под Белым домом. Об этом она написала в Twitter.

«Обезопасьте нас всех. Вернитесь в свой бункер», — написала Деркан, добавив хештег #BlackLivesMatter.

До этого Трамп в Twitter заявил, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а самим городом управляют «радикальные левые демократы». Он призвал Деркан и губернатора штата Джея Инсли навести порядок в Сиэтле.

«Если вы этого не сделаете, то это сделаю я. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть немедленно остановлены», — написал Трамп, посоветовав местным властям поторопиться с наведением порядка.