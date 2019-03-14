Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП

«Сейчас, к сожалению, ипотека подросла: было 9,5%, а сейчас — 10,5–11% в среднем. Разумеется, нужно идти вниз. Тем более что, как считает Минэкономразвития, негативный эффект от поднятия НДС уже, слава богу, считается исчерпанным. Поэтому вся эта макроэкономика должна в конечном итоге влиять и на банковские ставки в положительном плане. Нам, безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8%, а к 2024 году — к ставке 7,8–7,9%, точно ниже 8% мы должны выйти. Надо эффективнее работать с ипотечными кредитами, нужно людям помочь»
О новых стимулах для международных расчетов в рублях
«У нас сегодня тоже запредельные штрафные санкции, мы прекрасно это видим. Поэтому договорились о том, что за несвоевременное поступление валютной выручки мы готовы продлить период, в течение которого невыполнение резидентом обязанности по получению на свои счета валютной выручки не будет влечь за собой административную ответственность»
О разграничении движимого и недвижимого имущества
«Вы [бизнес] обращались к правительству с просьбой отменить сложный для вас налог — налог на движимое имущество. Решение было принято. И я хочу сказать, что действительно мы сейчас ведем диалог и с бизнесом, и с регионами. Это такая обоюдная заинтересованность — как найти четкую грань между движимым и недвижимым имуществом. Наша логика заключается в том, чтобы не менять сложившиеся сегодня пропорции»
«Считаю необходимым сделать переходный период общим принципом государственной регуляторной среды, установить жесткое стабилизационное правило: любые изменения ключевых регуляторных требований, ухудшающие положение хозяйствующих субъектов, должны вступать в силу по истечении определенного, достаточно длительного, возможно, разного для разных требований периода»
«Говорить о том, что ее [сделки] структура утверждена и все документы подписаны, рано. Решение о том, что мы ее готовим, есть. И о том, что «Ростелеком» получит соответствующие директивы. Содержание этих директив в проработке. Напомню: нужны будут специальные решения по сокращению доли государства. Они очень высокого уровня»
«В трудовой сфере мы, наконец, планируем покончить с бумажными трудовыми книжками и постепенно внедрим электронный документооборот, в том числе в кадровой сфере»
«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти [зарубежные] рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях, и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным прозрачным правилам. Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов. России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого в том числе в результате переговоров»
«Это негативное развитие. Я думаю, что оно опять инспирировано кем-то, потому что просто так такие вещи не бывают: такой серьезный наезд на компанию, мне кажется, с достаточно высокой репутацией. Мы все знаем «Тройку». Это в общем-то уважаемая наша компания, организация. Когда господин Варданян (основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян. — РБК) говорит, что они действовали исходя из законов и практики того времени, он абсолютно прав, потому что законы меняются»