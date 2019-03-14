Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП

Вице-премьер Антон Силуанов

О новых стимулах для международных расчетов в рублях

«У нас сегодня тоже запредельные штрафные санкции, мы прекрасно это видим. Поэтому договорились о том, что за несвоевременное поступление валютной выручки мы готовы продлить период, в течение которого невыполнение резидентом обязанности по получению на свои счета валютной выручки не будет влечь за собой административную ответственность»

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О разграничении движимого и недвижимого имущества

«Вы [бизнес] обращались к правительству с просьбой отменить сложный для вас налог — налог на движимое имущество. Решение было принято. И я хочу сказать, что действительно мы сейчас ведем диалог и с бизнесом, и с регионами. Это такая обоюдная заинтересованность — как найти четкую грань между движимым и недвижимым имуществом. Наша логика заключается в том, чтобы не менять сложившиеся сегодня пропорции»

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