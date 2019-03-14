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Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Бизнес ,  
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Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП
В Москве прошел съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором традиционно выступил президент Владимир Путин. О чем говорили со сцены и в кулуарах мероприятия — в обзоре РБК
Президент Владимир Путин о снижении ипотечных ставок
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Сейчас, к сожалению, ипотека подросла: было 9,5%, а сейчас — 10,5–11% в среднем. Разумеется, нужно идти вниз. Тем более что, как считает Минэкономразвития, негативный эффект от поднятия НДС уже, слава богу, считается исчерпанным. Поэтому вся эта макроэкономика должна в конечном итоге влиять и на банковские ставки в положительном плане. Нам, безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8%, а к 2024 году — к ставке 7,8–7,9%, точно ниже 8% мы должны выйти. Надо эффективнее работать с ипотечными кредитами, нужно людям помочь»

Вице-премьер Антон Силуанов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

О новых стимулах для международных расчетов в рублях

«У нас сегодня тоже запредельные штрафные санкции, мы прекрасно это видим. Поэтому договорились о том, что за несвоевременное поступление валютной выручки мы готовы продлить период, в течение которого невыполнение резидентом обязанности по получению на свои счета валютной выручки не будет влечь за собой административную ответственность»

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О разграничении движимого и недвижимого имущества

«Вы [бизнес] обращались к правительству с просьбой отменить сложный для вас налог — налог на движимое имущество. Решение было принято. И я хочу сказать, что действительно мы сейчас ведем диалог и с бизнесом, и с регионами. Это такая обоюдная заинтересованность — как найти четкую грань между движимым и недвижимым имуществом. Наша логика заключается в том, чтобы не менять сложившиеся сегодня пропорции»

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Вице-премьер Дмитрий Козак об отсрочке для мешающих бизнесу законов
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Считаю необходимым сделать переходный период общим принципом государственной регуляторной среды, установить жесткое стабилизационное правило: любые изменения ключевых регуляторных требований, ухудшающие положение хозяйствующих субъектов, должны вступать в силу по истечении определенного, достаточно длительного, возможно, разного для разных требований периода»

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Вице-премьер Максим Акимов о возможности вхождения ВТБ в «Ростелеком» с акциями Tele2
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

«Говорить о том, что ее [сделки] структура утверждена и все документы подписаны, рано. Решение о том, что мы ее готовим, есть. И о том, что «Ростелеком» получит соответствующие директивы. Содержание этих директив в проработке. Напомню: нужны будут специальные решения по сокращению доли государства. Они очень высокого уровня»

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Глава РСПП Александр Шохин
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«В трудовой сфере мы, наконец, планируем покончить с бумажными трудовыми книжками и постепенно внедрим электронный документооборот, в том числе в кадровой сфере»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин о необходимости переговоров о смягчении санкционного режима
Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти [зарубежные] рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях, и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным прозрачным правилам. Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов. России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого в том числе в результате переговоров»

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин о расследовании об офшорах «Тройки Диалог»
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Это негативное развитие. Я думаю, что оно опять инспирировано кем-то, потому что просто так такие вещи не бывают: такой серьезный наезд на компанию, мне кажется, с достаточно высокой репутацией. Мы все знаем «Тройку». Это в общем-то уважаемая наша компания, организация. Когда господин Варданян (основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян. — РБК) говорит, что они действовали исходя из законов и практики того времени, он абсолютно прав, потому что законы меняются»

Подробнее о расследовании

Теги: мультимедиа, РСПП
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