Костин допустил вхождение ВТБ в «Ростелеком» с акциями Tele2

Возможным такое решение назвал и курирующий цифровизацию вице-премьер Максим Акимов. Тем не менее и глава ВТБ, и замглавы правительства подчеркнули, что детали сделки находятся пока в процессе согласования

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Банк ВТБ может стать акционером «Ростелекома» в рамках сделки по продаже своих акций в Tele2. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

По словам Костина, схема с Tele2 может предполагать как покупку, так и обмен ценными бумагами при условии, что у государства останется контроль над «Ростелекомом».

«Есть базовое принципиальное одобрение правительства на самом высоком уровне, на уровне премьера оно есть. Конкретные технические условия сейчас в процессе согласования, есть поручение правительства эти вопросы доработать, есть предложения. Но сказать, что они согласованы, я бы так не сказал...» — описал ситуациюл глава ВТБ, заметив, что банк, «скорее всего, получит какие-то акции» «Ростелекома».

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий цифровизацию и связь, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отвечая журналистам на вопрос о характере сделки, заявил, что обмен акциями — возможная часть будущего соглашения.