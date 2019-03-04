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OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»
«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников денег по мнению авторов расследования, могла классифицироваться как подозрительная
Рубен Варданян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием офшоров, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Об этом сообщает Guardian, опубликовавшая данные расследования журналистского ​Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCPR называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Владимир Путин), членов семьи экс- губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей «ближнего круга» самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.

Средства переводились через сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Литве. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, ОCCRP оценил в $4,6 млрд. Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операциях.

На основе анализа банковских проводок OCCRP делает вывод, что таким способом деньги с неясными источниками происхождения «смешивались» с легальными денежными потоками и в «обеленном» виде поступали конечным получателям. При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. Ключевым элементом схемы был литовский банк Ukio, закрытый в 2013 году.

По версии OCCRP, «Тройка диалог» поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Одной из ключевых фигур в расследовании является Рубен Варданян, возглавлявший «Тройку Диалог» до 2012 года. OCCRP не выдвигает в отношении бизнесмена обвинений, но отмечает, что он мог получать выгоду от этой схемы. Сам Варданян опровергает, что компании из сети «Тройки Диалог» переводили средства, полученные незаконным путем.

В пресс-офисе Рубена Варданяна в ответ на запрос РБК заявили, что «Тройка Диалог» всегда действовала «в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. «После продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году г-н Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов. Более подробные комментарии будут даны после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях», — говорится в заявлении.

РБК направил в Сбербанк, который стал владельцем «Тройки».

OCCRP описывает несколько случаев перевода средств через сеть, когда источник денег не был достоверно известен. В 2009, 2010 и 2011 годах компания с Виргинских островов Quantus Division Ltd. (одна из участвовавших в схеме) перечислила $200 тыс. в благотворительный фонд принца Чарльза. Эти деньги были направлены на «сохранение архитектурного наследия Англии», а именно — особняка Dumfries House. Та же компания, Quantus Division Ltd., оплатила €2 млн за участие рок звезды Принса в корпоративе «Тройки Диалог» в 2007 году. €20 тыс. Quantus Division Ltd. потратила на оплату участия Варданяна в конференции в Давосе.

$130 млн были перечислены в сеть «Тройки Диалог» от компаний, связанных с делом погибшего в тюрьме Сергея Магнитского и фонда Hermitage Capital Management. $37 млн были отправлены через эту схему от компаний, участвовавших в разбирательствах из-за подозрений в продаже авиатоплива в Шереметьево по завышенной цене.

Помимо благотворительного фонда принца Чарльза, деньги из сети «Тройки Диалог» уходили и в компании, связанные с россиянами.​

В 2014 году расследователи из OCCRP и «Новая газета» раскрыли «молдавскую схему» вывода средств из России. По данным финансовой разведки Молдавии, всего по «молдавской схеме» было выведено 696 млрд руб. В 2017 году «Новая газета» и OCCRP опубликовали продолжение расследования. В нем говорилось о «крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию доходов». Ее журналисты назвали ​«ландроматом» (от англ. «прачечная»). «Русская прачечная» функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, деньги, выведенные из России, поступали на счета в 732 банках в 96 странах мира, их конечными получателями стали более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Теги: Тройка Диалог, принц Чарльз
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