OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»

В пресс-офисе Рубена Варданяна в ответ на запрос РБК заявили, что «Тройка Диалог» всегда действовала «в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. «После продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году г-н Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов. Более подробные комментарии будут даны после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях», — говорится в заявлении.

РБК направил в Сбербанк, который стал владельцем «Тройки».

OCCRP описывает несколько случаев перевода средств через сеть, когда источник денег не был достоверно известен. В 2009, 2010 и 2011 годах компания с Виргинских островов Quantus Division Ltd. (одна из участвовавших в схеме) перечислила $200 тыс. в благотворительный фонд принца Чарльза. Эти деньги были направлены на «сохранение архитектурного наследия Англии», а именно — особняка Dumfries House. Та же компания, Quantus Division Ltd., оплатила €2 млн за участие рок звезды Принса в корпоративе «Тройки Диалог» в 2007 году. €20 тыс. Quantus Division Ltd. потратила на оплату участия Варданяна в конференции в Давосе.

$130 млн были перечислены в сеть «Тройки Диалог» от компаний, связанных с делом погибшего в тюрьме Сергея Магнитского и фонда Hermitage Capital Management. $37 млн были отправлены через эту схему от компаний, участвовавших в разбирательствах из-за подозрений в продаже авиатоплива в Шереметьево по завышенной цене.

Помимо благотворительного фонда принца Чарльза, деньги из сети «Тройки Диалог» уходили и в компании, связанные с россиянами.​

В 2014 году расследователи из OCCRP и «Новая газета» раскрыли «молдавскую схему» вывода средств из России. По данным финансовой разведки Молдавии, всего по «молдавской схеме» было выведено 696 млрд руб. В 2017 году «Новая газета» и OCCRP опубликовали продолжение расследования. В нем говорилось о «крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию доходов». Ее журналисты назвали ​«ландроматом» (от англ. «прачечная»). «Русская прачечная» функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, деньги, выведенные из России, поступали на счета в 732 банках в 96 странах мира, их конечными получателями стали более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии.