OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»

«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников денег по мнению авторов расследования, могла классифицироваться как подозрительная

Рубен Варданян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием офшоров, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Об этом сообщает Guardian, опубликовавшая данные расследования журналистского ​Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCPR называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Владимир Путин), членов семьи экс- губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей «ближнего круга» самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.

Средства переводились через сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Литве. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, ОCCRP оценил в $4,6 млрд. Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операциях.

На основе анализа банковских проводок OCCRP делает вывод, что таким способом деньги с неясными источниками происхождения «смешивались» с легальными денежными потоками и в «обеленном» виде поступали конечным получателям. При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. Ключевым элементом схемы был литовский банк Ukio, закрытый в 2013 году.

По версии OCCRP, «Тройка диалог» поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Одной из ключевых фигур в расследовании является Рубен Варданян, возглавлявший «Тройку Диалог» до 2012 года. OCCRP не выдвигает в отношении бизнесмена обвинений, но отмечает, что он мог получать выгоду от этой схемы. Сам Варданян опровергает, что компании из сети «Тройки Диалог» переводили средства, полученные незаконным путем.