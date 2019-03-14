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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Силуанов объявил о новых стимулах для международных расчетов в рублях
Власти будут вводить послабления за отдельные нарушения валютного законодательства, пояснил первый вице-премьер. Он также сообщил о договоренности с ЦБ об отмене репатриации валютной выручки в рублях с 2020 года
Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российское правительство договорилось с Центробанком о сроках отмены репатриации валютной выручки. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Неделе российского бизнеса», которую проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

​«Мы договорились с Центральным банком о том, что в отношении репатриации экспортной выручки в валюте Российской Федерации — а мы стимулируем сейчас заключение контрактов именно в рублях — мы готовы будем отменить репатриацию валютной выручки в рублях уже начиная с 2020 года, — сказал Силуанов. — По сырьевым компаниям, которые занимаются экспортом сырьевой продукции, готовы постепенно отменять эту выручку в валюте Российской Федерации до 2024 года, каждый год увеличивая долю нерепатриированной выручки в рублях».

Кроме того, министр сообщил о новых стимулах для проведения международных расчетов в рублях: для остальных участников внешнеэкономической деятельности будут снижаться санкции за «отдельные нарушения валютного законодательства».

«У нас сегодня тоже запредельные штрафные санкции, мы прекрасно это видим. Поэтому договорились о том, что за несвоевременное поступление валютной выручки мы готовы продлить период, в течение которого невыполнение резидентом обязанности по получению на свои счета валютной выручки не будет влечь за собой административную ответственность», — отметил Силуанов.

В октябре министр сообщил, что Минфин вместе с ЦБ наметил «целый план» по смягчению валютного контроля. Позже его заместитель Илья Трунин заявлял, что Россия не в состоянии отменить валютный контроль, как бы властям ни хотелось это сделать. 

Курс на либерализацию валютного законодательства Минфин взял с 2017 года. Тогда граждан России, которые живут в основном за рубежом, освободили от требований валютного контроля. Министерство также подготовило несколько законопроектов о снижении штрафов и административной нагрузки на бизнес в этой области.

Предложения по либерализации валютного контроля разрабатывало также Минэкономразвития. Оно предлагало в томе числе полностью отменить штрафы для банков — агентов валютного контроля за задержку подачи отчетности о валютных операциях по экспортным сделкам и отменить уголовное наказание за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Антон Силуанов
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