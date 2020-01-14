Общество , 14 янв, 11:11
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Разрушенная атакой Ирана авиабаза в Ираке. Фоторепортаж
Опубликованы фотографии последствий удара Ирана по военной базе США в Ираке, нанесенного 8 января. Ракетный обстрел стал ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Никто из военнослужащих не пострадал. До этого снимки разрушений не публиковались: СМИ публиковали снимки воронок от взрывов и частей ракеты.
Американская авиабаза Айн аль-Асад находится на западе Ирака
Иран нанес по ней ракетный удар около 01:30 по местному времени (совпадает с московским) 8 января, он продолжался около двух часов
Все военнослужащие авиабазы находились в укрытиях. По словам одного из них, они провели там не менее пяти часов
Сержант Армандо Мартинес так вспоминает об атаке: «Баллистическая ракета — это ужас. Вы видите белый свет, похожий на падающую звезду, а через несколько секунд она падает на землю и взрывается»
Всего было произведено четыре ракетных залпа
Удары были нанесены по той части авиабазы, где находились американские военные
По словам президента США Дональда Трампа, базе был нанесен минимальный урон
Атака стала ответом Ирана на гибель генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате удара США по Ираку в ночь на 3 января