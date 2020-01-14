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Разрушенная атакой Ирана авиабаза в Ираке. Фоторепортаж

Опубликованы фотографии последствий удара Ирана по военной базе США в Ираке, нанесенного 8 января. Ракетный обстрел стал ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Никто из военнослужащих не пострадал. До этого снимки разрушений не публиковались: СМИ публиковали снимки воронок от взрывов и частей ракеты.
Фото: Qassim Abdul-Zahra / AP

Американская авиабаза Айн аль-Асад находится на западе Ирака


 
Фото: Qassim Abdul-Zahra / AP

Иран нанес по ней ракетный удар около 01:30 по местному времени (совпадает с московским) 8 января, он продолжался около двух часов


 
Фото: Ali Abdul Hassan / AP

Все военнослужащие авиабазы находились в укрытиях. По словам одного из них, они провели​ там не менее пяти часов


 
Фото: Qassim Abdul-Zahra / AP

Сержант Армандо Мартинес так вспоминает об атаке: «Баллистическая ракета — это ужас. Вы видите белый свет, похожий на падающую звезду, а через несколько секунд она падает на землю и взрывается»


 
Фото: John Davison / Reuters
По данным телеканала CNN, военные с авиабазы узнали​ о ракетном ударе за два часа до его начала. Как сообщил​ Fox News, ссылаясь на военные источники, военнослужащих об атаке предупредил Ирак
Фото: Qassim Abdul-Zahra / AP

Всего было произведено четыре ракетных залпа


 
Фото: John Davison / Reuters
Удары были нанесены по той части авиабазы, где находились американские военные
Фото: Qassim Abdul-Zahra / AP

По словам президента США Дональда Трампа, базе был нанесен​ минимальный урон

Фото: John Davison / Reuters
Атака стала ответом Ирана на гибель генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате удара США по Ираку в ночь на 3 января
Теги: мультимедиа, Иран, Ирак, США
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