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Политика ,  
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Военные с базы США в Ираке сообщили подробности удара со стороны Ирана

«Это чудо, что никто не пострадал», — делятся своими воспоминаниями американские военнослужащие. Удар Тегерана по базе США в Ираке стал ответом на гибель генерала Касема Сулеймани
Фото: John Davison / Reuters

Американские военнослужащие с авиабазы Айн-аль-Асад на западе Ирака, которые пережили ракетные удары со стороны Ирана в ночь на 8 января, рассказали журналистам подробности того, как проходила атака.

«Это чудо, что никто не пострадал», — приводит Reuters слова подполковника Стейси Коулман. По ее словам, к 22:00 часам весь персонал, которым был в его подчинении, был готов укрылся в специальных бункерах. «Люди отнеслись к этому очень серьезно», — сказала она.

Ракетный обстрел начался около 1:30 по местному времени (совпадает с московским временем), и по словам военнослужащих, продолжался около двух часов.

Сержант Армандо Мартинес, который затем осматривал поверхность на предмет возможных жертв, признался, что не мог поверить, как легко одна ракета сравняла с землей бетонные стены. «Ракетный удар — это одно, но баллистическая ракета — это ужас», — вспоминает он. «Вы видите белый свет, похожий на падающую звезду, а через несколько секунд она приземляется и взрывается. Уже после нападения один из коллег увидел настоящую падающую звезду и запаниковал», — рассказал Мартинес.

Еще один военнослужащий, мастер-сержант Кеннет Гудвин рассказал, что в общей сложности они провели в бункере по меньшей мере пять часов. «Они знали, куда бить, целились в аэродром и парковку», — добавил он.

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Атака на авиабазу Айн-аль-Асад произошла спустя несколько часов после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенным Штатам следует ожидать возмездия за убийство иранского генерала Кассема Сулеймани, который был убит в результате удара США по Ираку в ночь на 3 января.

Fox News со ссылкой на военные источники сообщал, что военнослужащих США об атаке предупредил Ирак. Багдад якобы получил эти сведения от Тегерана, который не хотел, чтобы пострадали иракские граждане.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иран, Ирак, США, ракетные удары
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