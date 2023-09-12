Губернатор Травников: севший в поле в Новосибирской области самолет не загорелся

Травников заявил, что севший в Новосибирской области самолет не загорелся

Летевший из Сочи в Омск самолет «Уральских авиалиний», который вынужденно сел в поле в Новосибирской области, не загорелся, сообщил губернатор региона Андрей Травников в телеграм-канале.

«По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано», — написал он.

Самолет совершил вынужденную посадку в поле близ села Убинское, которое находится в центральной части региона между Новосибирском и Омском. Это произошло в 9:44 (5:44 мск). На борту находились 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка, всех их эвакуировали. В МЧС заявили, что самолет не получил повреждений, строения и сооружения на земле тоже не пострадали.

Западно-Сибирской транспортная прокуратура сообщила, что самолет совершил аварийную посадку «по технической причине». Телеграм-каналы Mash и «112» пишут, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой.