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Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки А320

«Уральские авиалинии»: лайнер А320 приземлился в поле из-за отказа гидросистемы
А320 «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле из-за отказа гидросистемы, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Скуратов. Экипаж будет отстранен на время расследования, добавил он
Фото: Минздрав Новосибирской области
Фото: Минздрав Новосибирской области

Причиной экстренной посадки А320 «Уральских авиалиний» в Новосибирской области, который выполнял рейс из Сочи в Омск, стал отказ гидросистемы, заявил в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге гендиректор перевозчика Сергей Скуратов. Трансляция велась в телеграм-канале авиакомпании.

«При подлете к Омску, при заходе на посадку, на самолете отказала зеленая гидросистема. В целом на самолете три гидросистемы: зеленая, желтая и голубая. Каждая отвечает за определенные параметры работы элементов самолета», — сообщил глава авиакомпании (цитата по «РИА Новости»).

Скуратов уточнил, что в случае, когда отказывает «зеленая» гидросистема (одна из трех в самолетах Airbus. — РБК), то «неадекватно работают закрылки и спойлеры».

Он сообщил, что экипаж лайнера будет отстранен до конца расследования. «Экипаж будет отстранен однозначно. До конца расследования он будет на земле, будет писать море объяснительных, будет беседовать со Следственным комитетом, прокуратурой, со мной», — отметил Скуратов.

Его спросили по поводу возможного награждения пилотов, но он призвал не спешить с этим вопросом.

Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки А320
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Скуратов опроверг информацию о том, что на А320 есть следы возгорания. «Это не огонь, это просто грязь», — сообщил он.

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По словам гендиректора, в парке авиакомпании сейчас 52 самолета Airbus и, несмотря на сложности с поставками запчастей на фоне западных санкций, проблем с техобслуживанием у «Уральских авиалиний» нет. «По обслуживанию Airbus. Мы имели возможности делать все виды технического обслуживания», — указал он.

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