Общество , 12 авг, 11:39
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Последствия тайфуна «Лекима» в Китае. Фоторепортаж
В выходные Китай накрыл тайфун «Лекима». Власти страны перед этим объявили наивысший уровень опасности. Жертвами стихии стали более 40 человек. Последствия тайфуна — в фоторепортаже РБК
Тайфун обрушился на Китай в выходные. Изначально эпицентр находился в провинции Чжэцзян на востоке страны, там от стихии пострадали почти полмиллиона человек
Жертвами тайфуна стали более 40 человек, несколько человек числятся пропавшими без вести
Власти Китая заранее объявили наивысший уровень опасности и эвакуировали на востоке страны 1 млн человек
Тайфун принес штормы и обильные дожди, скорость ветра превышала 50 м/с
Всего от последствий тайфуна в регионах Китая пострадали 6 млн человек, экономический ущерб превысил $2 млрд
Из-за косвенного влияния тайфуна штормовое предупреждение объявили в российском Приморье
По данным китайских метеорологов, тайфун «Лекима» стал самым мощным с 2014 года
К понедельнику,12 августа, он ослаб до тропического шторма.