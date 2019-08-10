В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна

В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна

В Восточном Китае более 1 млн человек заранее эвакуировали из-за тайфуна «Лекима», сообщает «Синьхуа». По данным агентства, около 1:45 (20:45 мск) эпицентр тайфуна находился в районе города Вэньлин провинции Чжэцзян.

Как говорится в сообщении агентства, девятый по счету в этом году тайфун принесет сильные дожди в провинции Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой и в Шанхай. Максимальная скорость ветра составит около 52 м/с.

В пятницу в провинции Чжэцзян был объявлен самый высокий, красный уровень опасности. По данным Национального метеорологического центра Китая, это наиболее мощный тайфун с 2014 года. В провинции отменили 288 авиарейсов, приостановили движение паромов и поездов по некоторым участкам.

По информации «Синьхуа», на утро субботы, 10 августа, в Шанхае эвакуировали 253 тыс. человек, временно была приостановлена работа городского рельсового транспорта. Тайфун повалил почти 3 тыс. деревьев, пострадали линии электропередачи.