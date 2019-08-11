В Китае 28 человек погибли из-за тайфуна «Лекима»

В Китае 28 человек погибли и еще 20 пропали без вести из-за тайфуна «Лекима». Об этом сообщает Xinhua.

В провинции Чжэцзян, где находился эпицентр тайфуна, пострадали 497,9 тыс. человек. Из-за стихийного бедствия также пострадали сельскохозяйственные посевы на площади 173 тыс. га и были уничтожены — на площади 22 тыс. га. Помимо этого пострадали 34 тыс. домов.

По данным агентства, общие экономические потери составили почти 14,6 млрд юаней (более $2 млрд).

Накануне 1 млн человек эвакуировали на востоке Китая из-за тайфуна «Лекима». Xinhua отмечало, что он стал девятым по счету в текущем году. По данным агентства, стихия должна была затронуть провинции Чжэцзян, Аньхой, Цзянсу, Фуцзянь и Шанхай.