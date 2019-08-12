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Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае достигло 44

Общее число погибших из-за тайфуна «Лекима» в Китае достигло 44, сообщает CGTN.

По данным местных властей, в провинции Чжэцзян тайфун привел к смерти 39 человек, девять числятся пропавшими без вести. В провинции Шаньдун жертвами стали пять человек, семь пропали без вести.

Накануне «Лекима» ослаб до тропического шторма. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, его последствия затронули более 6 млн жителей провинций Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Шаньдун, Фуцзянь, а также Шанхай. Из-за стихии была остановлена работа порта Далянь. Экономический ущерб от тайфуна оценивается в $2,2 млрд.

Из-за косвенного влияния тайфуна «Лекима» и смещения активного атмосферного фронта в Приморье объявили штормовое предупреждение.

Теги: тайфун, стихия, Китай
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