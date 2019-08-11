В Приморье из-за тайфуна «Лекима» объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за «смещения активного атмосферного фронта» и «косвенного влияния тайфуна «Лекима». Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

В связи с тайфуном в регионе в понедельник, 12 августа, ожидаются сильные ливни, грозы, усиление ветра, а также выход воды из берегов на отдельных участках рек. Кроме того, возможно подтопление территорий и отдельных участков дорог, отметили синоптики.

В Китае «Лекиму» назвали самым мощным тайфуном с 2014 года, на востоке страны объявлен наивысший уровень опасности, там эвакуировали более 1 млн человек. Тем не менее, в зоне эпицентра тайфуна погибли несколько десятков человек и еще 20 числятся пропавшими без вести. Экономические потери предварительно оцениваются в $2 млрд.