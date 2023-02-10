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Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации убийств и покушении на убийство. Речь идет о событиях 2004–2005 годов. Бывшие руководители российских регионов, которым были предъявлены обвинения, — в фотогалерее РБК
Сергей Фургал, экс-губернатор Хабаровского края
Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС

Сергей Фургал — фигурант уголовного дела об ОПГ, которая занималась убийствами предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминировали преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение оружия) УК РФ. Мотивом каждого из них следователи называли «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Фургал говорил, что его уголовное преследование политическое, и не признал вину. Кроме того, Фургал жаловался на угрозы и давление следствия. После ознакомления с материалами дела он потребовал рассматривать его в суде присяжных.

В октябре 2021 года СК возбудил против Фургала новое уголовное дело — ему вменили организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и семь эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

2 февраля суд присяжных признал его виновным в организации убийств и покушении на убийство. 10 февраля Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Решение вынес Люберецкий городской суд на выездном заседании в Мособлсуде. Трем другим фигурантам дела назначили сроки от девяти с половиной лет до 21 года.

Иван Белозерцев, экс-губернатор Пензенской области
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 млн руб. По версии следствия, он получил деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля.

В Следственном комитете заявили, что за эти деньги Белозерцев обеспечивал фармкомпании конкурентное преимущество при заключении государственных контрактов на услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медицинских изделий.

Оба фигуранта подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)

Михаил Мень, экс-губернатор Ивановской области
Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Михаила Меня, аудитора Счетной палаты и бывшего главу Минстроя, задержали в ноябре 2020 года. Претензии правоохранителей касались периода, когда он занимал пост губернатора Ивановской области. Мень возглавлял регион с 2005 по 2013 год. По версии следствия, в 2011 году Михаил Мень и еще несколько фигурантов дела растратили 700 млн руб., выделенных на развитие малого предпринимательства. Санкцию на привлечение Меня к уголовной ответственности дал Совфед по запросу Генпрокуратуры. Фигуранты дела не признали вину. В мае 2021 года Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело против Михаила Меня из-за истечения срока давности, с экс-губернатора сняли подписку о невыезде
Михаил Юревич, экс-губернатор Челябинской области
Фото:Алексей Борисов / «Коммерсантъ»
Фото: Алексей Борисов / «Коммерсантъ»

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, до этого пять лет он занимал пост мэра Челябинска. 16 марта 2017 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 26 млн руб. от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона.

Юревич отрицает свою вину. В апреле 2017 года он должен был явиться на допрос по своему делу, однако не сделал этого. По словам его адвоката, экс-губернатор находится в Лондоне на лечении и «врачи не рекомендуют ему никуда выезжать в течение месяца». Юревич арестован заочно

Леонид Маркелов, экс-глава республики Марий Эл
Фото:Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Уголовное дело в отношении Маркелова было возбуждено в связи с получением им взятки более чем 235 млн руб. По данным следствия, эти деньги он получил «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса» (впоследствии суд установил, что Маркелов предоставил птицефабрике «Акашевская» госсредства по льготным кредитным ставкам в ущерб другим предприятиям).

Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года, всего через неделю после того, как было объявлено о его уходе в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион 16 лет. В 2019 и 2020 годах по искам Генпрокуратуры в доход государства было обращено имущество Маркелова и его родственников на сумму 2,2 млрд руб. и 274 млн руб. соответственно.

24 февраля 2021 года Нижегородский суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 235 млн руб. и запрет три года занимать должности в органах госвласти. Обвинение просило 17 лет лишения свободы. Маркелов не признал свою вину

«Я иду с крестом своей дорогой»: 10 фактов о бывшем главе Марий Эл

Александр Соловьев, экс-глава Удмуртии
Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

4 апреля 2017 года по подозрению в получении взяток от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй, был задержан Александр Соловьев. Общая сумма взяток, по данным следствия, — 139 млн руб. Кроме того, он получил доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. 3 апреля 2018 года ему было предъявлено обвинение.

В 2020 году Соловьев был осужден на 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн руб. В марте 2021 суд принял решение освободить экс-главу Удмуртии от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Никита Белых, экс-губернатор Кировской области
Фото:Михаил Джпаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джпаридзе / ТАСС

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года. По сообщениям Следственного комитета, губернатора задержали «с поличным при получении взятки в одном из ресторанов города Москвы». На следующий день Белых было предъявлено обвинение в получении взятки €400 тыс. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин своим указом освободил губернатора от должности в связи с утратой доверия.

В марте 2017 года стало известно еще об одном эпизоде уголовного дела против Белых, по которому экс-губернатор обвиняется в получении взятки в размере €200 тыс. в 2012 году.

1 февраля 2018 года Пресненский суд приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,021 млн руб.

В июле 2021 года Белых предъявили новое обвинение — в превышении должностных полномочий. В деле несколько эпизодов. Один из них связан с выделением из областного бюджета 448 млн руб. АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК») на строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы. По мнению следствия, Белых понимал, что компания не обладает полномочиями и не вправе осуществлять управление государственным и муниципальным жилфондом. Организация в итоге израсходовала средства на текущие нужды, позже приобрела квартиры в собственность, но в специализированный жилищный фонд они включены не были. В июле 2022 года рассмотрение дела началось в Октябрьском районном суде Кирова.

Владимир Торлопов, экс-глава Коми
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В октябре 2016 года обвинения были предъявлены Владимиру Торлопову, руководившему республикой Коми с 2001 по 2010 год. По данным следствия, вместе с Вячеславом Гайзером, который сменил Торлопова на посту главы региона, он создал преступное сообщество из чиновников и совершил мошенничество в особо крупном размере. Признал свою вину в суде, был приговорен к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. В июле 2021 Ухтинский городской суд освободил Торлопова условно-досрочно: он не отбыл от назначенного ему наказания 1 год 6 месяцев и 19 дней.

Вячеслав Гайзер, экс-глава Республики Коми
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года в московском аэропорту Домодедово, когда летел в отпуск с пересадкой через столицу. 20 сентября Басманный суд выдал санкции на его арест и арест еще 15 человек.

По версии следствия, Гайзер и остальные фигуранты дела создали преступное сообщество и совершили хищение бюджетных средств и акций прибыльных предприятий. В результате действий Гайзера и остальных обвиняемых Республике Коми, по данным СК, был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд руб.

30 сентября 2015 года Гайзер был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. В 2019 году был приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. за мошенничество (по делу о преступном сообществе суд его оправдал).

В июле 2020 года Гайзеру предъявили новое обвинение — в «организации превышения должностных полномочий» с ущербом более 8,7 млн руб. Это дело выделено в отдельное производство. По версии следствия, в должности главы региона Гайзер дал распоряжение выделить земельные участки под строительство многоквартирных домов в интересах компании, принадлежавшей его знакомому. Экс-губернатор был признан судом виновным, однако освобожден от наказания по второму делу в связи с истечением срока давности.

Александр Хорошавин, экс-губернатор Сахалинской области
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Александр Хорошавин был задержан в ночь на 4 марта 2015 года. Его обвинили в получении взятки в размере более $5,6 млн, а в апреле того же года в отношении него возбудили второе уголовное дело — о взятке в размере более 15 млн руб. 25 марта 2015 года Хорошавин был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

По данным следствия, взятку по первому делу Хорошавин получил за совершение действий в пользу ООО «Сахалинская компания «Энергострой» при осуществлении госконтракта на строительство южносахалинской ТЭЦ-1. Вторую взятку, по версии следствия, Хорошавин и еще несколько сахалинских чиновников получили за действия, связанные с выделением субсидий на поддержку сельхозпроизводителей. В декабре 2016 года судебные приставы начали изымать имущество Хорошавина общей стоимостью около 1,1 млрд руб. В 2018 году был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 млн руб.

В апреле 2022 года суд вынес приговор по второму уголовному делу в отношении Хорошавина — он получил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей.

Николай Денин, экс-губернатор Брянской области
(Фото: Владимир Горовых / РИА Новости)

В мае 2015 года Денину, руководившему Брянской областью с 2004 по 2014 год, было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он выделил 21,8 млн руб. из бюджета области для нужд подконтрольной своей семье птицефабрики «Снежка». Эти средства формально пошли на ликвидацию последствий взрыва, который произошел на предприятии в 2011 году, однако на деле были израсходованы на текущую финансово-хозяйственную деятельность.

В ноябре 2015 года суд приговорил Денина к четырем годам лишения свободы. 24 апреля 2018 года был освобожден по УДО в связи с выплатой 22 млн руб.

Василий Юрченко, экс-губернатор Новосибирской области
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Уголовное дело в отношении экс-главы региона было возбуждено в мае 2014 года. Бывшего новосибирского губернатора обвинили в превышении полномочий: по данным следствия, Юрченко способствовал продаже недостроя и земли одного из предприятий по заниженной цене, из-за чего региональный бюджет недополучил 18 млн руб. Второе дело связано с распоряжением о переводе земельного участка, находившегося в федеральной собственности (здесь располагался военный полигон), в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

В феврале 2016 года в квартире Юрченко прошли обыски в рамках расследования еще одного дела — о хищении 152 млн руб. при строительстве промышленно-логистического парка.

В октябре 2017 года Василия Юрченко приговорили к трем годам заключения условно за превышение должностных полномочий. Экс-губернатор вину не признал. 

В феврале 2017 года следствие прекратило второе уголовное дело о переводе земельного участка в связи с отсутствием состава преступления — было вынесено постановление о снятии с Юрченко подозрений. В 2020 году Юрченко обратился с требованием возместить имущественный вред за незаконное преследование: в январе 2022 года суд постановил взыскать с государства 7,5 млн руб. в его пользу. Прокуратура обжаловала решение суда.

Вячеслав Дудка, экс-губернатор Тульской области
Фото:Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В сентябре 2011 года экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, возглавлявший регион с 2005 по 2011 год, стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в ноябре 2010 года тогдашний директор департамента имущественных и земельных отношений области Виктор Волков, сговорившись с Дудкой, через посредника получил от представителя ЗАО «Корпорация «ГРИНН» взятку 40 млн руб. — в эту сумму они оценили предоставление в аренду земельного участка для строительства гипермаркета.

В июле 2013 года Дудка получил 9,5 года колонии и штраф в размере 900 тыс. руб. В июне 2018 года экс-губернатор вышел на свободу условно-досрочно.

Александр Тишанин, экс-губернатор Иркутской области
Фото:PhotoXPress
Фото: PhotoXPress

Тишанина, который руководил регионом с 2005 по 2008 год, обвинили в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб бюджету области в размере 60 млн руб. Следствие длилось почти четыре года, однако весной 2012 года дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления

Леонид Коротков, экс-губернатор Амурской области
Фото:Ирина Зражевская / ТАСС
Фото: Ирина Зражевская / ТАСС

В апреле 2007 года ряд уголовных дел был возбужден в отношении Леонида Короткова по статьям «Превышение должностных полномочий», «Халатность», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Нецелевое расходование средств». После следственных действий в суд было передано только одно дело в отношении бывшего губернатора — по факту превышения должностных полномочий.

10 мая 2007 года Коротков был снят с должности в связи с утратой доверия. 27 декабря 2010 года городской суд Благовещенска вынес Короткову оправдательный приговор

Алексей Баринов, экс-глава Ненецкого АО
Фото:Николай Гернет / РИА Новости
Фото: Николай Гернет / РИА Новости

В мае 2006 года Баринов был арестован по делу, которое было возбуждено по итогам проверки целевого расходования средств федерального бюджета, проведенной Счетной палатой. Спустя четыре месяца суд приговорил Баринова к трем годам условно, после чего он был освобожден из-под стражи в зале суда

Михаил Машковцев, экс-губернатор Камчатской области
Фото:Вячеслав Реутов / «Коммерсантъ»
Фото: Вячеслав Реутов / «Коммерсантъ»

Осенью 2003 года главу Камчатки обвинили в преступной халатности в связи с необеспечением подготовки области к отопительному сезону, в марте 2004 года было возбуждено еще одно дело — о превышении полномочий при выдаче безлимитных разрешений на лов лосося. Позднее два дела были объединены, совокупный ущерб от действий Машковцева оценили в 7 млрд руб.

Несмотря на предъявленные обвинения, в декабре 2004 года Машковцев сумел избраться на новый срок. В июле 2005 года прокуратура переквалифицировала обвинения на менее тяжкие, после чего дело было закрыто в связи с истечением срока давности

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