Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп назвал возможные сроки освобождения заложников ХАМАС

Трамп: ХАМАС может отпустить израильских заложников 13 октября
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The New York Times.

«Прямо сейчас делается все возможное для освобождения заложников», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, Трамп рассказал, каким будет следующий этап сделки.

«Я думаю, вы увидите, как Газа будет восстановлена. Мы формируем совет, мы думаем, что он будет называться «Советом мира», — сказал он.

Трамп добавил, что, по его мнению, этот совет будет «очень влиятельным», но не привел подробности того, как он будет работать.

Ранее президент США объявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. По его словам, в результате соглашения все заложники «очень скоро» будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов на пути к прочному и долговременному миру».

ХАМАС призвал посредников заставить Израиль выполнить условия сделки
Политика

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом поблагодарил президента США за его усилия, а глава Белого дома похвалил премьера за его «решительное руководство и предпринятые им действия». Также Нетаньяху пригласил Трампа выступить в Кнессете.

Группировка ХАМАС в своем заявлении поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Израиль «полностью выполнить условия соглашения и не позволять ему уклоняться от выполнения согласованных положений или затягивать их».

В конце сентября США представили план прекращения войны между Израилем и ХАМАС из 20 пунктов. Согласно нему, управление в Газе будет осуществлять «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль — «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа. Также предполагается, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
