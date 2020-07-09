Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
9 июля был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х. Бывшие и действующие руководители российских регионов, которым были предъявлены обвинения в коррупции, — в фотогалерее РБК
Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, до этого пять лет он занимал пост мэра Челябинска. 16 марта 2017 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 26 млн руб. от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона.
Юревич отрицает свою вину. В апреле 2017 года он должен был явиться на допрос по своему делу, однако не сделал этого. По словам его адвоката, экс-губернатор находится в Лондоне на лечении и «врачи не рекомендуют ему никуда выезжать в течение месяца». Юревич арестован заочно
Уголовное дело в отношении Маркелова было возбуждено в связи с получением им взятки более чем в 235 млн руб. По данным следствия, эти деньги он получил «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».
Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года, всего через неделю после того, как было объявлено о его уходе в отставку по собственному желанию. Он находится в СИЗО, арест продлен до 2 октября 2020 года.
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4 апреля 2017 года по подозрению в получении взяток от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй, был задержан Александр Соловьев. Общая сумма взяток, по данным следствия, — 139 млн руб. Кроме того, он получил доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн руб. 3 апреля 2018 году ему было предъявлено обвинение. Находится под домашним арестом
Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года. По сообщениям Следственного комитета, губернатора задержали «с поличным при получении взятки в одном из ресторанов города Москвы». На следующий день Белых было предъявлено обвинение в получении взятки в €400 тыс. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин своим указом освободил губернатора от должности в связи с утратой доверия.
В марте 2017 года стало известно об еще одном эпизоде уголовного дела против Белых, по которому экс-губернатор обвиняется в получении взятки в размере €200 тыс. в 2012 году.
1 февраля 2018 года Пресненский суд приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,021 млн руб.
В октябре 2016 года обвинения были предъявлены Владимиру Торлопову, руководившему республикой Коми с 2001 по 2010 годы. По данным следствия, вместе с Вячеславом Гайзером, который сменил Торлопова на посту главы региона, он создал преступное сообщество из чиновников и совершил мошенничество в особо крупном размере. Признал свою вину в суде, был приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб.
Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года в московском аэропорту Домодедово, когда летел в отпуск с пересадкой через столицу. 20 сентября Басманный суд выдал санкции на его арест и арест еще 15 человек.
По версии следствия, Гайзер и остальные фигуранты дела создали преступное сообщество и совершили хищение бюджетных средств и акций прибыльных предприятий. В результате действий Гайзера и остальных обвиняемых Республике Коми, по данным СК, был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд руб.
30 сентября 2015 года Гайзер был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. В 2019 году был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб.
Александр Хорошавин был задержан в ночь на 4 марта 2015 года. Его обвинили в получении взятки в размере более $5,6 млн, а в апреле того же года в отношении него возбудили второе уголовное дело — о взятке в размере более 15 млн руб. 25 марта 2015 года Хорошавин был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.
По данным следствия, взятку по первому делу Хорошавин получил за совершение действий в пользу ООО «Сахалинская компания «Энергострой» при осуществлении госконтракта на строительство южносахалинской ТЭЦ-1. Вторую взятку, по версии следствия, Хорошавин и еще несколько сахалинских чиновников получили за действия, связанные с выделением субсидий на поддержку сельхозпроизводителей. В декабре 2016 года судебные приставы начали изымать имущество Хорошавина общей стоимостью около 1,1 млрд руб. В 2018 году был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 млн руб.
В мае 2015 года Денину, руководившему Брянской областью с 2004 по 2014 годы, было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он выделил 21,8 млн руб. из бюджета области для нужд подконтрольной своей семье птицефабрики «Снежка». Эти средства формально пошли на ликвидацию последствий взрыва, который произошел на предприятии в 2011 году, однако на деле были израсходованы на текущую финансово-хозяйственную деятельность.
В ноябре 2015 года суд приговорил Денина к четырем годам лишения свободы. 24 апреля 2018 года был освобожден по УДО, в связи с выплатой 22 млн руб.
Уголовное дело в отношении экс-главы региона было возбуждено в мае 2014 года. Бывшего новосибирского губернатора обвинили в превышении полномочий: по данным следствия, Юрченко способствовал продаже недостроя и земли одного из предприятий по заниженной цене, из-за чего региональный бюджет недополучил 18 млн руб. Второе дело связано с распоряжением о переводе земельного участка, находившегося в федеральной собственности (здесь располагался военный полигон), в категорию земель сельскохозяйственного назначения.
В феврале 2016 года в квартире Юрченко прошли обыски в рамках расследования еще одного дела — о хищении 152 млн руб. при строительстве промышленно-логистического парка.
В октябре 2017 года Василия Юрченко приговорили к трем годам заключения условно за превышение должностных полномочий. Экс-губернатор вину не признал
В сентябре 2011 года экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, возглавлявший регион с 2005 года по 2011 год, стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в ноябре 2010 года тогдашний директор департамента имущественных и земельных отношений области Виктор Волков, сговорившись с Дудкой, через посредника получил от представителя ЗАО «Корпорация «ГРИНН» взятку в 40 млн руб. — в эту сумму они оценили предоставление в аренду земельного участка для строительства гипермаркета.
В июле 2013 года Дудка получил 9,5 года колонии
Тишанина, который руководил регионом с 2005 по 2008 годы, обвинили в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб бюджету области в размере 60 млн руб. Следствие длилось почти четыре года, однако весной 2012 года дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
В апреле 2007 года ряд уголовных дел был возбужден в отношении Леонида Короткова по статьям «Превышение должностных полномочий», «Халатность», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Нецелевое расходование средств». После следственных действий в суд было передано только одно дело в отношении бывшего губернатора — по факту превышения должностных полномочий.
10 мая 2007 года Коротков был снят с должности в связи с утратой доверия. 27 декабря 2010 года городской суд Благовещенска вынес Короткову оправдательный приговор
В мае 2006 года Баринов был арестован по делу, которое было возбуждено по итогам проверки целевого расходования средств федерального бюджета, проведенной Счетной палатой. Спустя четыре месяца суд приговорил Баринова к трем годам условно, после чего он был освобожден из-под стражи в зале суда
Осенью 2003 года главу Камчатки обвинили в преступной халатности в связи с необеспечением подготовки области к отопительному сезону, в марте 2004 года было возбуждено еще одно дело — о превышении полномочий при выдаче безлимитных разрешений на лов лосося. Позднее два дела были объединены, совокупный ущерб от действий Машковцева оценили в 7 млрд руб.
Несмотря на предъявленные обвинения, в декабре 2004 года Машковцев сумел избраться на новый срок. В июле 2005 года прокуратура переквалифицировала обвинения на менее тяжкие, после чего дело было закрыто в связи с истечением срока давности