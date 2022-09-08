70 лет на британском троне: биография Елизаветы II

На фото: король Георг VI с дочерьми Елизаветой и Маргарет приветствуют гвардейский гренадерский полк на параде в Виндзорском замке. 19 мая 1942 года

Во время войны детей отправили в Виндзор — спустя годы королева стала проводить там большинство выходных, называя домом именно этот дворец. Но и там принцессы не остались в стороне: всего на Большой Виндзорский парк было сброшено 300 бомб. Часто Елизавету и Маргарет будили ночью и отправляли в подвальные помещения резиденции. Обе спали в практичных комбинезонах на молнии, сохранявших тепло.

Во время войны Елизавета в возрасте 14 лет произнесла свою первую речь на радио: она обратилась к детям, оказавшимся в эвакуации вдали от дома. В конце войны юная принцесса прошла военную подготовку и стала единственной женщиной в королевской семье, побывавшей на службе. После победы сестер отпустили праздновать вместе с обычными британцами