70 лет на британском троне: биография Елизаветы II
На фото: маленькая Елизавета со своим двоюродным братом Джеральдом Ласселлесом, 1927 год.
Будущая королева, представительница династии Виндзоров, родилась 21 апреля 1926 года и при крещении получила имя Елизавета Александра Мария — в честь матери, прабабушки и бабушки. Домашние называли ее Лилибет.
Она родилась в лондонской резиденции в районе Мэйфейр. Этого дома больше не существует. На его месте построили китайский ресторан, где установлена памятная доска
На фото: король Георг V, принцесса Елизавета и королева Мария на балконе Букингемского дворца. 6 мая 1935 года
Принцесса была любимицей бабушек и дедушек и одной из немногих в семье, кто не боялся короля Георга V, которого она называла «дедушка Англия». Елизавета вместе с родителями, будущим королем Георгом VI и его женой Елизаветой Боуз-Лайон, провела ранние годы в доме на Пикадилли. В нем были 25 спален, лифт и бальный зал. Семья не жила в замке, так как ее члены не были в числе первых претендентов на трон
На фото: королева-мать Елизавета с дочерьми — младшей, Маргарет, и старшей, Елизаветой. 1936 год
В 1930 году родилась сестра Лилибет принцесса Маргарет. Когда дети подросли, стало заметно, насколько разные характеры у девочек. Елизавета была совестливой, послушной и аккуратной: она не могла заснуть, не расседлав и не накормив всех своих лошадей. А игривая, целеустремленная и лукавая Маргарет винила в своих ошибках воображаемого кузена Галифакса.
Впоследствии образ жизни, который вела младшая сестра, принес немало проблем: она любила оставаться в центре внимания на светских вечеринках и была частой посетительницей ночных клубов и ресторанов. Ее брак с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом закончился разводом, что было редкостью для королевской семьи. Однако биографы королевы отмечают, что, несмотря на частые разногласия на протяжении всей жизни, между Елизаветой и Маргарет всегда была тесная связь
После смерти деда Елизаветы короля Георга V его старший сын Эдуард VIII правил всего 325 дней. Он отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной гражданке США Уоллис Симпсон (на фото пара в саду Шато-де-Канд, Франция, 7 мая 1937 года: тогда они впервые позировали вместе после отречения Эдуарда VIII). В результате королем стал отец Елизаветы Георг VI, а сама она стала первой в очереди на трон
На фото: король Георг VI с дочерьми Елизаветой и Маргарет приветствуют гвардейский гренадерский полк на параде в Виндзорском замке. 19 мая 1942 года
Во время войны детей отправили в Виндзор — спустя годы королева стала проводить там большинство выходных, называя домом именно этот дворец. Но и там принцессы не остались в стороне: всего на Большой Виндзорский парк было сброшено 300 бомб. Часто Елизавету и Маргарет будили ночью и отправляли в подвальные помещения резиденции. Обе спали в практичных комбинезонах на молнии, сохранявших тепло.
Во время войны Елизавета в возрасте 14 лет произнесла свою первую речь на радио: она обратилась к детям, оказавшимся в эвакуации вдали от дома. В конце войны юная принцесса прошла военную подготовку и стала единственной женщиной в королевской семье, побывавшей на службе. После победы сестер отпустили праздновать вместе с обычными британцами
Свадебное фото принцессы Елизаветы и принца Филиппа. 20 ноября 1947 года
Елизавета обратила внимание на своего будущего мужа принца Филиппа Греческого, когда тому было 18, а ей — 13. Вместе с семьей принцесса приехала в королевский военно-морской колледж Дартмут, где когда-то учился Георг VI, а в 1939 году — Филипп. Будущий супруг планировал сделать карьеру на королевском флоте. По словам двоюродной сестры королевы Маргарет Роудс, Елизавета была искренне влюблена с самого начала. Будущие супруги приходились друг другу троюродными братом и сестрой.
Пара поженилась, когда Елизавете было 21. Их свадьба после войны стала долгожданным радостным событием для британцев. В стране действовала карточная система, и принцесса была вынуждена использовать талоны на одежду для оплаты свадебного платья. Многие жители Великобритании, желая помочь Елизавете получить праздничный наряд, прислали свои талоны. Однако все до единого пришлось вернуть владельцам, поскольку их использование было бы незаконным
Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет, 6 февраля 1952 года, после того как от продолжительной болезни скончался ее отец. Она стала первым лицом государства и верховным главнокомандующим британских вооруженных сил, а также возглавила англиканскую церковь.Коронация состоялась 2 июня 1953 года, церемонию впервые транслировало телевидение — ее смотрели 27 млн человек. Елизавета II правила дольше всех в британской истории, побив рекорд своей прапрабабушки Виктории. За время ее правления в стране 15 раз менялись премьер-министры (один из них, Гарольд Вилсон, занимал пост дважды, с 1964 по 1970 и с 1974 по 1976 годы. — РБК), прошел процесс деколонизации, Великобритания вошла в ЕС и вышла из него
У королевы Елизаветы II и принца Филиппа четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков. Их старшие дети принц Чарльз и принцесса Анна родились до того, как Елизавета стала королевой, а принцы Эндрю и Эдвард — уже после коронации. На фото слева направо: принц Эдвард с отцом, принцем Филиппом, королева Елизавета II с принцессой Анной, принц Чарльз и принц Эндрю
Родственники королевы часто создавали немало проблем образу монархии, который выстраивала Елизавета: скандальный роман принца Чарльза с Камиллой Шенд, затем его неудачный брак с Дианой Спенсер и трагическая гибель последней. На фото: день свадьбы Чарльза и Дианы (оба на балконе слева; справа — королева Елизавета II и принц Филипп). 29 июля 1981 года
Громкой историей стал уход из королевской семьи и решение вести жизнь, обеспечивая себя самостоятельно, внука королевы принца Гарри и его жены Меган Маркл (на фото они с Елизаветой II 10 июля 2018 года)
Скандал разразился и вокруг второго сына Елизаветы II, принца Эндрю. Сначала он оказался под огнем критики за дружбу с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, а позже и сам стал фигурантом дела об изнасиловании. Королева лишила сына всех воинских званий, а также постановила, что в суде он будет защищать себя как частное лицо
Одним из увлечений Елизаветы II была верховая езда. Даже в преклонном возрасте она появлялась на прогулках верхом.
На фото: королева на пони по имени Балморал Ферн в Виндзоре. 31 мая 2020 года
Еще одна страсть в жизни Елизаветы — собаки, а именно корги, которых у нее было больше 30.
На фото: королева знакомится с собакой из Ассоциации корги Манитобы на встрече с публикой во время поездки в Канаду. 2002 год