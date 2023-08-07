В Москве простились с актрисой Ириной Мирошниченко. Фоторепортаж
В МХТ им. Чехова прошло прощание с Ириной Мирошниченко. Актриса умерла 3 августа, ей был 81 год. Кто пришел проститься с народной артисткой РСФСР — в фоторепортаже РБК
Ирина Мирошниченко скончалась после продолжительной болезни. В конце июля актрису госпитализировали с тяжелой формой гриппа, позднее ее перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы. «Известия» писали, что Мирошниченко пережила остановку сердца.
Церемония прощания прошла в МХТ им. Чехова. Мирошниченко была принята в труппу МХАТа (с 1987 года — МХАТ им. Чехова, а с 2004 года — МХТ им. Чехова) в 1965 году. С тех пор она сыграла на его сцене более 40 ролей
Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский
Певец Лев Лещенко
Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст
Актриса Марина Зудина
Актер Авангард Леонтьев
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов (слева направо)