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В Москве простились с актрисой Ириной Мирошниченко. Фоторепортаж

В МХТ им. Чехова прошло прощание с Ириной Мирошниченко. Актриса умерла 3 августа, ей был 81 год. Кто пришел проститься с народной артисткой РСФСР — в фоторепортаже РБК
Ирина Мирошниченко скончалась после продолжительной болезни. В конце июля актрису госпитализировали с тяжелой формой гриппа, позднее ее перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы. &laquo;Известия&raquo; писали, что Мирошниченко пережила остановку сердца. Церемония прощания прошла в МХТ им. Чехова. Мирошниченко была принята в труппу МХАТа (с 1987 года&nbsp;&mdash; МХАТ им. Чехова, а с 2004 года&nbsp;&mdash; МХТ им. Чехова) в 1965 году. С тех пор она сыграла на его сцене более 40 ролей
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ирина Мирошниченко скончалась после продолжительной болезни. В конце июля актрису госпитализировали с тяжелой формой гриппа, позднее ее перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы. «Известия» писали, что Мирошниченко пережила остановку сердца.

Церемония прощания прошла в МХТ им. Чехова. Мирошниченко была принята в труппу МХАТа (с 1987 года — МХАТ им. Чехова, а с 2004 года — МХТ им. Чехова) в 1965 году. С тех пор она сыграла на его сцене более 40 ролей

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский

Певец Лев Лещенко
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певец Лев Лещенко

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов

Генеральный директор &laquo;Первого канала&raquo; Константин Эрнст
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст

Актриса Марина Зудина
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Актриса Марина Зудина

Актер Авангард Леонтьев
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Авангард Леонтьев

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов (слева направо)
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов (слева направо)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Теги
мультимедиа Ирина Мирошниченко актриса МХАТ прощание
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