В Москве простились с актрисой Ириной Мирошниченко. Фоторепортаж

Ирина Мирошниченко скончалась после продолжительной болезни. В конце июля актрису госпитализировали с тяжелой формой гриппа, позднее ее перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы. «Известия» писали, что Мирошниченко пережила остановку сердца.

Церемония прощания прошла в МХТ им. Чехова. Мирошниченко была принята в труппу МХАТа (с 1987 года — МХАТ им. Чехова, а с 2004 года — МХТ им. Чехова) в 1965 году. С тех пор она сыграла на его сцене более 40 ролей