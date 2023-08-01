Актрису Ирину Мирошниченко отправили в реанимацию

81-летняя актриса попала в больницу в конце июля. Канал «112» утверждает, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ

Ирина Мирошниченко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Актриса Ирина Мирошниченко находится в реанимационном отделении инфекционной больницы, информацию об этом подтвердил РБК ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Подробностей о ее состоянии нет, сказал он агентству ТАСС.

Телеграм-канал «112» ранее сообщил, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По данным канала, актриса попала в реанимацию при госпитализации 30 июля из-за гриппа, который протекает в тяжелой форме.

По информации телеграм-канала SHOT, у Мирошниченко обнаружили доброкачественную опухоль и поставили предварительный диагноз — аденома гипофиза. Также актрисе диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка, пишет канал.

О госпитализации артистки стало известно 30 июля. Журналисты «Комсомольской правды» смогли с ней связаться в тот же день. Мирошниченко заявила изданию, что чувствует себя нормально, подтвердив, что сама обратилась к медикам, так как у нее появились температура и другие симптомы простудного заболевания.

Мирошниченко — актриса МХТ им. Чехова, народная артистка РСФСР, ей 81 год. Артистка была принята в труппу МХАТ (с 1987 года — МХАТ им. Чехова, а с 2004 года — МХТ им. Чехова) в 1965 году. С тех пор она сыграла в театре более 40 ролей.

Кроме того, на счету Мирошниченко около 50 работ в кино. Она снялась в том числе в фильмах «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии (1963) и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского (1966). Также играла в картинах «Вам и не снилось» (1980), «Кремлевские куранты» (1970), «Дядя Ваня» (1970) и других.

В последние годы актриса играла в МХТ им. Чехова в спектакле «Моя дорогая Матильда», премьера которого состоялась в 2010 году. Мирошниченко исполняла в нем главную роль.