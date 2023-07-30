Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали

Ирина Мирошниченко (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Актрису МХТ им.Чехова Ирину Мирошниченко госпитализировали в Москве, сообщают телеграм-канал «112» и «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Как сообщил телеканалу источник, актриса обратилась за медицинской помощью самостоятельно из-за плохого самочувствия. По предварительным данным, у нее диагностировали вирусное заболевание (какое именно, собеседник канала не уточнил). Впоследствии Мирошниченко госпитализировали.

Артистка почувствовала недомогание утром и решила поехать в больницу, передает «112». По его информации, у актрисы обнаружили грипп. Заболевание протекает в тяжелой форме, Мирошниченко поместили в реанимацию, пишет канал.

Связаться с артисткой смогли журналисты «Комсомольской правды». Мирошниченко сообщила изданию, что чувствует себя нормально. Она подтвердила, что сама обратилась к медикам, так как у нее появились температура и другие симптомы простудного заболевания. «Комсомольская правда» также пишет, что у Мирошниченко диагностировали грипп.

Мирошниченко — актриса МХТ им. Чехова, заслуженная и народная артистка РСФСР, ей 81 год. Артистка была принята в труппу МХАТ (с 1987 года — МХАТ им. Чехова, а с 2004 года — МХТ им. Чехова) в 1965 году. С тех пор она сыграла в театре более 40 ролей.

Кроме того, на счету Мирошниченко около 50 работ в кино. Она снялась в том числе в фильмах «Я шагаю по Москве» (1963, режиссер — Георгий Данелия) и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. В последнем исполнила роль Марии Магдалины. Также играла в фильмах «Вам и не снилось» (1980, Людмила Сергеевна, мама Кати, главная роль), «Кремлевские куранты» (1970, Клер Шеридан) и «Дядя Ваня» (1970, Елена Андреевна, главная роль) и других.

В последние годы Мирошниченко играла в МХТ им. Чехова в спектакле «Моя дорогая Матильда», премьера которого состоялась в 2010 году. Актриса исполняла в нем главную роль.