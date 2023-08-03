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Умерла Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года
На счету Ирины Мирошниченко более 40 театральных ролей, она сыграла в десятках кинокартин, в том числе «Вам и не снилось», «Андрей Рублев» и «Дядя Ваня». Актрисе был 81 год
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщил РБК ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«О дате прощания и похорон, скорее всего, будет известно завтра-послезавтра», — сказал он.

В конце июля актрису госпитализировали из-за тяжелой формы гриппа, позднее ее перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы. «Известия» писали, что Мирошниченко пережила остановку сердца; по данным телеграм-канала «112», ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, а позднее вместе с семьей переехала в Москву. Она окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького, с 1965 года служила в этом театре (с 1987 года — МХАТ им. Чехова, а с 2004 года — МХТ им. Чехова), где сыграла более 40 ролей.

Играла в спектаклях «Три сестры» (Ольга, позднее — Маша), «Чайка» (дочь отставного поручика Маша), «Вишневый сад» (помещица Раневская) и «Дядя Ваня» (Елена Андреевна, жена профессора Серебрякова) по пьесам Антона Чехова, «Варвары» (Лидия Павловна) по произведению Максима Горького, «Моя дорогая Матильда» (заглавная роль) по драме Израэля Горовица и других.

Первой работой в кино для Мирошниченко стала роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1964, Катя, сестра Коли — главного героя, которого сыграл Никита Михалков). Она сыграла в десятках картин, в том числе «Андрее Рублеве» Андрея Тарковского (1966, Мария Магдалина), «Вам и не снилось» (1981, Людмила Сергеевна, мама Кати Шевченко, главной героини) Ильи Фрэза, «Кремлевские куранты» (1970, Клер Шеридан) Виктора Георгиева, «Дядя Ваня» (1970, Елена Андреевна) Андрея Кончаловского.

Мирошниченко награждали орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» четвертой и третьей степени, а также орденом Дружбы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Ирина Мирошниченко актриса МХТ им.Чехова смерть
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