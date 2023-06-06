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Очевидцы рассказали о затоплении территорий на левом берегу Днепра

Родственники жителей рассказали о последствиях затопления Новой Каховки и Голой Пристани
В селе Казачьи Лагеря под воду ушла турбаза, у некоторых жителей затопило гаражи. В Голой Пристани, по словам очевидцев, вода уже есть во дворах ближайших к реке улиц, затоплен парк
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Жители левобережной части Херсонской области и их родственники рассказали РБК о последствиях затопления населенных пунктов после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Собеседник РБК Роман сообщил, что его мать живет в селе Казачьи Лагеря и рассказывает ему по телефону о ситуации. «Вода прибывает, сильно — раньше до воды было метров 30 идти. Сейчас турбаза, которая была ближе к реке, полностью ушла под воду. На фото видно крышу одного домика этой турбазы — сейчас он тоже полностью под водой. У мамы затопило гараж, дом — пока нет: он на втором этаже. Желающие из села эвакуируются, мама не хочет, говорит, обстрелы пережила, а воду уж переживет тем более. Сейчас вода там, где на фото заканчивается бетон на дороге», — рассказал он.

Фото: из личного архива местного жителя
Фото: из личного архива местного жителя

По словам жителя Новой Каховки, эвакуацию, о которой ранее объявили власти города, «словить» трудно. «Звонили по номеру, указанному в официальном Telegram [администрации], сообщали, что автобусы должны подъехать. На указанном месте — у магазина — час ждали автобус, но он так и не приехал», — сообщил мужчина.

«Люди в основном не паникуют — по информации от знакомых, достаточно много [домов] затопило, например в Рабочем поселке», — сказал собеседник. По его словам, в микрорайоне Сокол, где он живет, сейчас воды нет, но, по прогнозам, она должна подняться. «В планах — эвакуироваться. Хотя за ночь все может измениться, посмотрим», — добавил он.

Еще один собеседник РБК сообщил, что живет недалеко от города Голая Пристань, примерно в 30 км в сторону Скадовска, там сейчас нет затопления. «Примерно в 16:40 (время совпадает с московским. — РБК) созванивался со знакомыми из Голой Пристани — у них воды еще не было. Они живут недалеко от рынка и первой школы», — рассказал он.

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При этом жительница Крыма, чьи родственники сейчас находятся в Голой Пристани, сообщила, что вода уже есть во дворах ближайших к реке улиц. «Парк тоже затоплен. Сейчас звонила сестра — говорит, что уже три четверти города в воде. Люди не паникуют. Запаслись водой. Вещи поднимают на чердаки», — рассказала она. Женщина добавила, что у ее знакомого дом уже затоплен, вода там стояла по пояс.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались десятки прибрежных населенных пунктов как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать.

Украина и западные страны заявили, что Россия виновна в подрыве ГЭС. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией», связав ее с «неудачным наступлением» ВСУ. Москва и Киев потребовали созвать заседание Совбеза ООН.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Новая Каховка Голая Пристань Каховская ГЭС затопление Днепр
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