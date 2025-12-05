Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди
Перед переговорами с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин посетил мемориал Махатмы Ганди в Нью-Дели. Вместе с премьер-министром Индии он почтил память лидера индийского национально-освободительного движения.
После этого лидеры начнут переговоры.
Махатма Ганди — главный идеолог движения за независимость Индии от Великобритании. Он посвятил более 30 лет ненасильственной борьбе, заложив основы философии гражданских прав и свобод. Ганди считается одной из величайших фигур в истории Индии.
Президент России Владимир Путин прибыл в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ожидается подписание важного пакета документов.
В числе ожидаемых тем, по данным Reuters, значится и запрос российской стороны о помощи Индии в доступе к запчастям и оборудованию для нефтяных активов.
