Луговой согласился с заявлением Генпрокуратуры по «делу Литвиненко»

Депутат Госдумы Андрей Луговой в разговоре с РБК заявил, что «готов подписаться под каждым словом» в заявлении Генеральной прокуратуры России по расследованию «дела Литвиненко». Все, о чем говорит ведомство, по его словам, «абсолютная правда».

«Мне это заявление развязывает руки. Я говорил об этом ранее: и про Терлюка, и про прокуратуру Гамбурга», — подчеркнул он.

По словам депутата, британские власти с самого начала расследования «ставили палки в колеса». Он добавил, что гамбургская прокуратура допрашивала бизнесмена Дмитрия Ковтуна и членов его семьи, потому что он летал в Германию. Ведомство пришло к тем же выводам, что и российская прокуратура.

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Британцы не отвечали на запросы российских правоохранительных органов, сообщил Луговой. «Но они не могли не ответить на запрос немцев, именно поэтому все, что сегодня прозвучало, — соответствует действительности», — добавил депутат.

Ранее 9 апреля советник генпрокурора Николай Атмоньев на брифинге заявил, что российское следствие и прокуратура Гамбурга пришли к выводу о непричастности обвиняемых в убийстве Литвиненко к отравлению экс-сотрудника ФСБ. По его словам, собранные данные указывают, что вещество, которым отравили Литвиненко, находилось в Лондоне еще до прибытия туда Лугового и Литвиненко.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко получил убежище в Великобритании в 2000 году. Он скончался в ноябре 2006 года после отравления радиоактивным полонием-210. Британский Высокий суд назвал вероятными исполнителями убийства Литвиненко Лугового и бизнесмена Ковтуна.