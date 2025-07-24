МАК начал расследование крушения Ан-24 в Амурской области

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил комитет на официальном сайте.

Комиссия по расследованию приступила к работе. Самолет принадлежал авиакомпании «Ангара».

Ан-24 был найден экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы, сообщил ранее Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области. При облете Ми-8 с воздуха живые не обнаружены.

Восточное управление СК на транспорте рассматривает неисправность и человеческий фактор как версии крушения Ан-24.

По словам губернатора Василия Орлова, на борту самолета находились 43 пассажира — из них 5 детей — и 6 членов экипажа.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.