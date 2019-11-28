По мере умножения запретительных законов к российской молодежи приходит понимание, что рано или поздно они могут коснуться каждого

Поправки в законодательство, согласно которым иностранными агентами могут признаваться не только организации, но и граждане, скоро будут окончательно приняты. Как их воспримут в обществе? Авторы законопроекта обещают, что новое регулирование коснется лишь небольшого числа блогеров и журналистов, получающих финансирование из-за рубежа или от российских СМИ, ранее уже признанных иноагентами, а у «нормальных людей» нет повода для беспокойства. Однако в совокупности с уже существующими ограничениями новый закон может стать для россиян очередным подтверждением ужесточающегося репрессивного тренда.

Неизвестные агенты

Для начала вспомним о том, как общественное мнение реагировало на первый закон об иностранных агентах, принятый в 2012 году. Тогда он касался только некоммерческих организаций, и поэтому большинство населения его не заметило. Даже в 2017 году, когда уже сложилась определенная практика применения закона, опросы показывали, что лишь 2% наших сограждан хорошо себе представляли, как работает этот механизм. Три четверти населения ничего не слышали о законе.

Однако само словосочетание «иностранный агент» большинством респондентов, и прежде всего представителями старшего поколения, понималось как «шпион иностранных разведок», «цээрушник», «засланный казачок», «вербовщик», «лазутчик». Лишь для 3% населения «иностранный агент» вызывал в памяти в целом привлекательные образы из кинофильмов о Джеймсе Бонде или Штирлице. Поэтому борьбу с никому не известными иностранными агентами готовы были в той или иной степени поддержать более половины россиян.

При этом особых эмоций разработка темы зловредной «пятой колонны» у людей тогда не вызывала. В серьезность угрозы иностранного вмешательства не верили ни российские эксперты, ни даже сами элиты: о первом говорят экспертные опросы ЦИРКОНа, о втором — опросы российской элиты американского Гамильтон колледжа и Высшей школы экономики. Все это, конечно, не помешало принять закон и применять его при полном равнодушии большинства населения. Среднестатистическому гражданину сложно себе вообразить самого себя на месте полумифического «иностранного агента» — эта история про кого-то другого, рядового человека она не касается.