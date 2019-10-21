Когда представители пусть и консультативного, но все же официального института, в условиях роста протестных настроений начинают активно критиковать силовые структуры, появляются формальные поводы для кадровых перемен

Сообщение о возможной отставке Михаила Федотова с поста председателя Совета по правам человека (СПЧ) и его замене на нынешнего секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева похоже на запланированную утечку, цель которой — привлечь внимание правозащитного сообщества к этим кадровым решениям и попробовать повлиять на них. Тем более что есть простой способ избежать ухода Федотова с должности главы совета. Ему исполнилось 70 лет — предельный возраст пребывания на государственной службе, — но это ограничение относится лишь к его посту советника президента. СПЧ же он вполне может возглавлять и на общественных началах. Однако речь в данном случае идет о политическом выборе — какая правозащита нужна российской власти.

Правильная правозащита

Тема заинтересованности власти в более лояльных правозащитниках обсуждается с 2003 года, когда участники правозащитного движения вступились за Михаила Ходорковского. Причем официально полезность защитников прав человека никогда не отрицалась, но ситуация была похожа на старую советскую историю о том, как в 1952 году в отчетном докладе XIX съезду ВКП (б) Георгий Маленков заявил: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины». Прошел год — умер Сталин, Маленков стал одним из членов коллективного руководства страны. И в журнале «Крокодил» появилась эпиграмма Юрия Благова, которая стала одним из первых, еще малозаметных признаков будущей оттепели и, одновременно, ненадежности позиций Маленкова: «Мы — за смех! Но нам нужны подобрее Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали».

Правозащитник в чем-то сродни сатирику — он по определению неудобен для власти. Но в те же советские времена все-таки были направления не просто разрешенной, но и поощряемой правозащиты. Первое из них — отстаивание социально-экономических прав граждан. Разумеется, забастовки были неприемлемы (хотя иногда стихийно вспыхивали), но если работнику недоплачивали кровно заработанное или мелкий чиновник затягивал с с предоставлением пособия, то на защиту интересов человека вставали разного рода структуры — от официальных профсоюзов до официальной же прессы. Даже уволенный диссидент мог получить по суду незаконно «зажатые» начальством деньги — разумеется, восстановиться на работе он не мог. В то же время выход за пределы критики «отдельных недостатков» даже в социально-экономической сфере приравнивался к диссидентству и наказывался.

Если посмотреть современную статистику обращений к уполномоченным по правам человека, то основное место в ней занимают именно социальные темы. Так как подобные обращения индивидуальны (у каждого человека своя беда), то они не предусматривают активного выхода в публичное пространство. Так что хотя сейчас и не запрещено «обобщать», то есть критиковать экономическую политику в целом, но в рамках правозащитной деятельности это обычно не делается. Этим правозащитник отличается от политика. Кстати, есть точка зрения, что либеральные правозащитники далеки от нужд простых людей и не занимаются социальной проблематикой. На самом деле, все сложнее — правозащитник готов заниматься и этими темами, если к нему обратятся пострадавшие. Но сами люди часто по привычке идут по таким вопросам в государственные органы, рассчитывая, что начальство обратит внимание на их нужды.