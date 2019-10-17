Кандидатом на пост главы СПЧ стал председатель Общественной палаты Фадеев

Наиболее вероятным претендентом на пост председателя Совета по правам человека при президенте является глава Общественной палаты Валерий Фадеев. Об этом РБК сообщили знакомый с ситуацией федеральный чиновник и источник, близкий к руководству СПЧ.
Федеральный чиновник сообщил, что Фадеев является основным кандидатом на пост главы СПЧ. По его словам, Фадеев — «признанный общественник» и у него есть достаточный опыт работы. В феврале следующего года в ОП предстоит ротация, сказал собеседник РБК. «Если глава ОП будет назначен советником президента и главой СПЧ, то секретарем Общественной палаты до февраля станет кто-то из его заместителей. А после ротации новым главой, скорее всего, станет другой человек», — сказал он.
Источник в СПЧ рассказал РБК, что президент мог продлить контракт Федотову, несмотря на его возраст, однако не сделал этого. Так, в 2017 году Владимир Путин продлил контракт своему помощнику Юрию Ушакову, которому в том году исполнилось 70 лет.
Фадеев в разговоре с РБК не стал ни подтверждать, ни опровергать свое скорое назначение главой СПЧ. «Без комментариев. Ну, конечно, я не комментирую», — сказал он.