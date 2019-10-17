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Политика ,  
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Кандидатом на пост главы СПЧ стал председатель Общественной палаты Фадеев
Вместо Михаила Федотова, занимавшего этот пост с 2010 года, на должность председателя СПЧ может претендовать глава Общественной палаты Валерий Фадеев

Наиболее вероятным претендентом на пост председателя Совета по правам человека при президенте является глава Общественной палаты Валерий Фадеев. Об этом РБК сообщили знакомый с ситуацией федеральный чиновник и источник, близкий к руководству СПЧ.

Федеральный чиновник сообщил, что Фадеев является основным кандидатом на пост главы СПЧ. По его словам, Фадеев — «признанный общественник» и у него есть достаточный опыт работы. В феврале следующего года в ОП предстоит ротация, сказал собеседник РБК. «Если глава ОП будет назначен советником президента и главой СПЧ, то секретарем Общественной палаты до февраля станет кто-то из его заместителей. А после ротации новым главой, скорее всего, станет другой человек», — сказал он.

Источник в СПЧ рассказал РБК, что президент мог продлить контракт Федотову, несмотря на его возраст, однако не сделал этого. Так, в 2017 году Владимир Путин продлил контракт своему помощнику Юрию Ушакову, которому в том году исполнилось 70 лет.

Общество
Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост

Фадеев в разговоре с РБК не стал ни подтверждать, ни опровергать свое скорое назначение главой СПЧ. «Без комментариев. Ну, конечно, я не комментирую», — сказал он.

В случае назначения Фадеева он будет согласовывать все письма от СПЧ, которые всегда подписываются председателем. Речь идет об обращениях, подобных тому, с которым совет обратился в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма.

Ранее стало известно, что Михаил Федотов уйдет с поста главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре ему исполнилось 70 лет, он возглавлял совет с 2010 года.

Также Федотов является одним из секретарей Союза журналистов, он был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие гражданского общества и обеспечение защиты прав и свобод человека.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев, Георгий Тадтаев, Юлия Выродова
Теги: Валерий Фадеев, СПЧ, Глава СПЧ, Михаил Федотов
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Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост
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