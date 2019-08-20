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СПЧ попросил Колокольцева проверить случаи применения силы к протестующим

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить информацию о незаконном применении силы и дубинок к участникам митингов 27 июля, 3 и 10 августа в Москве. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Обращение адресовано главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. СПЧ отмечает, что в отдельных случаях сотрудники правоохранительных органов допускали существенные нарушения прав граждан, как тех, кто участвовал в упомянутых митингах, так и тех, кто не принимал в них участия, но находился в месте проведения акций.

Члены СПЧ выявили необоснованное применение резиновых дубинок на акции 27 июля и несколько таких же случаев на митинге 3 августа, приложив к заявлению видео с описываемыми инцидентами. Отмечается, что граждане, против которых применяли дубинки, не оказывали сопротивления правоохранителям.

Необоснованное применение силы члены СПЧ зафиксировали при задержании на несогласованной акции неизвестного молодого человека, «имевшего видимые признаки инвалидности в связи с ДЦП», а также девушки, которая просила отпустить его в связи с особенностями здоровья. При ее задержании один из правоохранительных органов ударил ее в область грудной клетки.

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Согласованные и несогласованные акции в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов проходят с середины июля. На митинге 27 августа задержали более 1 тыс. человек, 3 августа — от 600 до 1 тыс. После акции 27 июля СК завел уголовное дело о массовых беспорядках, а также о применении насилия по отношению к представителю власти. Более десяти человек арестовали.

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Согласованный митинг 10 августа прошел на проспекте Академика Сахарова. В нем, по оценке активистов проекта «Белый счетчик», приняли участие около 50–60 тыс. человек. После акции некоторые ее участники группами двинулись в центр Москвы, где полиция начала задержания.

Теги: СПЧ, митинги, права человека
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