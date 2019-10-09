Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»

Соглано опросу Левада-центра, 38% россиян считают политически мотивированными и несправедливыми приговоры, которые получили участники протестов в Москве

Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве. Это следует из данных опроса Левада-центра.

24% респондентов считают, что вердикты суда справедливы, при этом 28% ничего не слышали об этих судебных процессах.

Согласно опросу, митинги в столице и дела в отношении их участников оказались на третьем месте среди самых запомнившихся событий сентября: их назвали 6% опрошенных. При этом больше всего запомнились выборы (о них вспомнили 16% респондентов), на втором месте россияне назвали события из личной жизни (8%).

53% опрошенных социологами россиян считают, что прошедшие региональные выборы были честными. Нечестными их посчитали 35% респондентов.