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«Дело 27 июля» ,  
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Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»
Соглано опросу Левада-центра, 38% россиян считают политически мотивированными и несправедливыми приговоры, которые получили участники протестов в Москве

Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве. Это следует из данных опроса Левада-центра.

24% респондентов считают, что вердикты суда справедливы, при этом 28% ничего не слышали об этих судебных процессах.

Согласно опросу, митинги в столице и дела в отношении их участников оказались на третьем месте среди самых запомнившихся событий сентября: их назвали 6% опрошенных. При этом больше всего запомнились выборы (о них вспомнили 16% респондентов), на втором месте россияне назвали события из личной жизни (8%).

53% опрошенных социологами россиян считают, что прошедшие региональные выборы были честными. Нечестными их посчитали 35% респондентов.

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С июля в Москве проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в том числе несанкционированные — 27 июля и 3 августа. Следователи завели уголовное дело о массовых беспорядках, а также дела о применении насилия к полицейским. Изначально по делу о беспорядках проходили 15 человек, позднее обвинения с большинства были сняты.
Нескольким фигурантам суд вынес приговоры за применение насилия в отношении представителей власти. Данил Беглец и Иван Подкопаев осуждены на два и три года колонии соответственно, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко — на три и три с половиной года колонии соответственно. Еще один участник акций, Константин Котов, получил четыре года колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Под арестом остаются еще три фигуранта дела (Никита Чирцов, Самариддин Раджабов, Эдуард Малышевский), двое — под домашним арестом (Егор Жуков и Сергей Фомин). Под подпиской о невыезде находится Айдар Губайдуллин.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Левада-центр, митинг, опрос
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