Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»

Свои требования ведомство объяснило нарушениями устава организации, а также многочисленными штрафами со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах. Движение пообещало отстаивать свою позицию в Верховном суде

Лев Пономарев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев. Об этом сообщает организация, которая ссылается на исковое заявление ведомства.

Документ был направлен в Верховный суд, его копию движение получило 15 октября. Как отмечается в заявлении, требование связано с неоднократными нарушениями законодательства со стороны организации.

«За права человека», приводя краткое содержание заявления, указывает, что основные претензии Минюста связаны с нарушениями устава движения от 2014 года, которые были обнаружены во время внеплановой проверки. Движение попросило министерство дождаться проведения съезда, на котором организация собиралась внести правки в устав, но ведомство оставило обращение без ответа.

Еще одна претензия касается штрафов от Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах. При этом движение указывает, что большинство штрафов, чья общая сумма составила 1,9 млн руб., были обжалованы и в законную силу не вступили. Часть штрафов организация погасила.