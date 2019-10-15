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Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
Свои требования ведомство объяснило нарушениями устава организации, а также многочисленными штрафами со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах. Движение пообещало отстаивать свою позицию в Верховном суде
Лев Пономарев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев. Об этом сообщает организация, которая ссылается на исковое заявление ведомства.

Документ был направлен в Верховный суд, его копию движение получило 15 октября. Как отмечается в заявлении, требование связано с неоднократными нарушениями законодательства со стороны организации.

«За права человека», приводя краткое содержание заявления, указывает, что основные претензии Минюста связаны с нарушениями устава движения от 2014 года, которые были обнаружены во время внеплановой проверки. Движение попросило министерство дождаться проведения съезда, на котором организация собиралась внести правки в устав, но ведомство оставило обращение без ответа.

Еще одна претензия касается штрафов от Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах. При этом движение указывает, что большинство штрафов, чья общая сумма составила 1,9 млн руб., были обжалованы и в законную силу не вступили. Часть штрафов организация погасила.

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Организацию Льва Пономарева вновь объявили иностранным агентом

Организация заявила, что будет отстаивать свои права в Верховном суде и в случае необходимости готова обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Минюст включил «За права человека» в реестр иноагентов в феврале текущего года. Впервые организация оказалась в перечне в 2014 году. Тогда Пономарев пообещал оспорить решение в суде и указал, что движение не тратило иностранные деньги на политическую деятельность. В 2015 году ведомство согласилось исключить ее из реестра.

Решение о повторном включении в список ведомство приняло по итогам внеплановой проверки. О ее проведении стало известно в середине декабря прошлого года.

10 октября Мещанский суд оштрафовал движение на 300 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах. Как указывал «МБХ Медиа», штраф стал вторым за десять дней. Сам Пономарев был оштрафован по той же статье на 100 тыс. руб., что стало его пятым штрафом за два месяца.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минюст, Лев Пономарев, правозащитная организация
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