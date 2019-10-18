Любые сервисы, встающие между традиционным финансовым бизнесом и клиентами, быстро отбирают у банков клиентскую лояльность, доходность, а в перспективе — и многие функции

На протяжении последних пяти лет основная страшилка для банков звучала так: «Скоро Facebook (Telegram, WhatsApp, Apple) станет банком и традиционному банковскому сектору наступит конец». И, как это иногда бывает, после долгих повторов страхи начали воплощаться. Apple выпустила Apple Card. А Telegram и Facebook анонсировали свои криптовалютные проекты. Оба решения — и Gram от Павла Дурова, и Libra Марка Цукерберга — предусматривают выпуск криптовалют на основе технологии блокчейн. При этом главным сюжетом, вокруг которого развернулась интрига, стал cтатус анонсированных сервисов в глазах регуляторов.

Такие разные

В случае с Libra криптовалюта контролируется Ассоциацией Libra во главе с членами-учредителями — крупнейшими игроками мирового финансового рынка. Она привязана к корзине основных валют, что позволяет снизить волатильность курса. Механизмы контроля курса и технологического развития пока не известны в деталях, но можно предположить, что в кратко- и среднесрочной перспективе Libra фактически станет суверенной криптовалютой, в которой участники ассоциации будут обладать большими правами, чем остальные «юзеры».

Gram мягко привязан к доллару, что также должно обеспечить его устойчивость. По крайней мере на начальном этапе он будет находиться под контролем компаний, ассоциированных с Павлом Дуровым. Похоже, что степень суверенности Gram будет ниже, чем у Libra, и в этом смысле он окажется больше похож на биткоин. Пользовательское сообщество сможет влиять на его развитие. Зато проект Дурова с его прокси и анонимайзерами должен больше понравиться «интернет-анархистам».

Роль проектов в экосистеме двух социальных сервисов различна — для Facebook это лишь один из новых центров прибыли, для Telegram — принципиальный скачок в функционале и появление инструмента монетизации. Совсем разным был и подход к публичности. Дуров свел к минимуму взаимодействие с регуляторами и разглашение технической информации. Libra вела очень активный диалог и с регуляторами и крупными игроками.