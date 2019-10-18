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Виктор Достов Ответ системы: почему Gram и Libra не завоевали доверие регуляторов
Любые сервисы, встающие между традиционным финансовым бизнесом и клиентами, быстро отбирают у банков клиентскую лояльность, доходность, а в перспективе — и многие функции

На протяжении последних пяти лет основная страшилка для банков звучала так: «Скоро Facebook (Telegram, WhatsApp, Apple) станет банком и традиционному банковскому сектору наступит конец». И, как это иногда бывает, после долгих повторов страхи начали воплощаться. Apple выпустила Apple Card. А Telegram и Facebook анонсировали свои криптовалютные проекты. Оба решения — и Gram от Павла Дурова, и Libra Марка Цукерберга — предусматривают выпуск криптовалют на основе технологии блокчейн. При этом главным сюжетом, вокруг которого развернулась интрига, стал cтатус анонсированных сервисов в глазах регуляторов.

Такие разные

В случае с Libra криптовалюта контролируется Ассоциацией Libra во главе с членами-учредителями — крупнейшими игроками мирового финансового рынка. Она привязана к корзине основных валют, что позволяет снизить волатильность курса. Механизмы контроля курса и технологического развития пока не известны в деталях, но можно предположить, что в кратко- и среднесрочной перспективе Libra фактически станет суверенной криптовалютой, в которой участники ассоциации будут обладать большими правами, чем остальные «юзеры».

Gram мягко привязан к доллару, что также должно обеспечить его устойчивость. По крайней мере на начальном этапе он будет находиться под контролем компаний, ассоциированных с Павлом Дуровым. Похоже, что степень суверенности Gram будет ниже, чем у Libra, и в этом смысле он окажется больше похож на биткоин. Пользовательское сообщество сможет влиять на его развитие. Зато проект Дурова с его прокси и анонимайзерами должен больше понравиться «интернет-анархистам».

Роль проектов в экосистеме двух социальных сервисов различна — для Facebook это лишь один из новых центров прибыли, для Telegram — принципиальный скачок в функционале и появление инструмента монетизации. Совсем разным был и подход к публичности. Дуров свел к минимуму взаимодействие с регуляторами и разглашение технической информации. Libra вела очень активный диалог и с регуляторами и крупными игроками.

Тем не менее реакция регуляторов в обоих случаях оказалась очень похожей — интерес, быстро обернувшийся страхом. Telegram получил решение SEC о блокировке ICO, которое выглядит довольно странно. Понятно, что, объявляя о своих планах, Telegram привлек лучших юристов и на фоне ранее одобренных и успешно (или неуспешно) прошедших ICO пакет документов, представленный мессенджером регулятору, скорее выделялся в лучшую сторону. Похоже, что регулятор просто пытается выиграть время, чтобы разобраться с общей реакцией на проект.

В случае с Facebook формальных запретов нет, но выход из проекта крупнейших игроков, таких как Visa и PayPal, вряд ли можно приписать резкому переосмыслению концепции — скорее всего, речь идет о реакции на внешнее давление.

Борьба за лояльность

Чего же испугались в SEC? Ведь криптовалюты уже давно живут своей жизнью, иногда не сильно приятной регуляторам, но не наносящей какого-либо системного вреда глобальной финансовой системе. Негласную позицию регуляторов можно было сформулировать так: пусть все это разовьется до видимого уровня, а дальше или умрет само, или мы поймем, что с этим делать. Кроме того, понятно что объем транзакций по Libra и Gram в первое время будет не очень высок — все-таки это в первую очередь инструменты для расчетов между физлицами. Причин для беспокойства прямо сейчас вроде бы нет.

Но, во-первых, новые проекты действительно могут очень быстро стать массовыми. 200–300 млн пользователей Telegram и миллиард у Facebook — это огромные цифры, если представить, что значительная часть из них начнет использовать p2p-платежи и оплачивать как минимум внутренние товары и услуги. Это такой фарш, который обратно уже не провернуть. У регулятора нет времени на раздумья, ситуацию придется или блокировать, или принять такой, как есть.

Во-вторых, в отличие от биткоина, развивавшегося на медные гроши энтузиастов, у проектов есть гигантская финансовая подушка. Это и средства на инфраструктуру, продвижение, юридическую защиту, а также на обустройство периметра взаимоотношений с традиционной фиатной финансовой системой. Убить или вытеснить в тень такие проекты будет крайне сложно.

Кроме общих причин, есть и специфические. Правительства разных стран крайне раздражает Дуров с его позицией максимальной независимости от государства. Даже факт бесконтрольной передачи сообщений очень не нравится регуляторам, а идея, что, помимо информации, ровно так же будут двигаться деньги, вызывает шок.

Иная история с подчеркнуто инкорпорированным в истеблишмент Facebook. Да, он тихий и законопослушный, но регуляторы давно поняли, что соцсеть стала, по сути, онлайн-государством со своей жизнью. И экспроприация им важнейшей функции государства — финансовой, не может радовать.

Еще один блок проблем связан не с регуляторами, а с игроками сложившейся финансовой системы, которые в любом случае должны обеспечивать взаимодействие новых валют с фиатным миром. Похоже, основные творцы и визионеры цифровой финансовой революции — банки и платежные системы — наконец осознали, что революция пожирает не только своих детей, но и отцов. Любые сервисы, встающие между традиционным финансовым бизнесом и клиентами, неизбежно быстро отбирают клиентскую лояльность, доходность, а в перспективе — и многие функции этого бизнеса.

В этом смысле оба проекта несут прямую угрозу и для существующих игроков, с точки зрения долговременных интересов разумно их солидарно блокировать. Но по опыту — всегда находятся коллаборационисты, предпочитающие быструю выгоду сложным стратегическим рассуждениям, поэтому изоляция новых проектов выглядит маловероятной.

Об авторах
Виктор Достов председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Дуров, Марк Цукерберг, Telegram, Facebook, SEC
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