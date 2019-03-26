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Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Финансы ,  
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Apple выпускает свою первую кредитку. Главное
Apple представила свой первый финансовый продукт — Apple Card. Для того чтобы выйти на рынок финансовых услуг, Apple договорилась о партнерстве с Goldman Sachs и платежной системой Mastercard
Глава компании Apple Тим Кук   (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Как будет работать карта от Apple?

  • Apple обещает, что при использовании карты клиентов избавят от обычных для кредитов комиссий — ежегодных за обслуживание, за просрочку и за трансграничные переводы.
  • Карту для Apple выпустит банк Goldman Sachs, она будет интегрирована в приложение Apple Wallet — заказать ее можно будет также через приложение.
  • В приложении будет доступна аналитика по доходам и расходам владельца карточки, там же будет рассчитываться стоимость кредита.
  • Расплачиваться кредиткой можно будет везде, где будут принимать Apple Pay. Apple Pay принимают 70% американских торговых точек, она доступна в 40 странах мира.
  • Для остальных случаев предусматривается выпуск физического носителя — карты из титана. При этом на самой титановой карте будет минимум информации: не будет указан номер карты, код безопасности CVV, срок действия и фамилия клиента. Все это будет только в телефоне владельца карты.
  • По карте будет выплачиваться кэшбек. 2% для любых покупок через Apple Pay и 3% для платежей за продукты в магазинах Apple. Для физической карты кэшбек составит 1%. При этом выплата кэшбека будет проводиться ежедневно.
  • Apple будет выдавать кредитки со ставкой от 13,24 до 24,24%. Средняя ставка кредитования четвертом квартале в США составила 14,73%, пишет Bloomberg.
  • Apple и Goldman Sachs утверждают, что не будут делиться личными данными пользователей с партнерами и рекламщиками. Кроме того, компании не будут знать, что приобрел клиент, где он сделал покупку и сколько он потратил денег с помощью Apple Card.
  • В США карта будет доступна летом, по запуску в России данных пока нет.
    Фотогалерея 
    Какие сервисы компания Apple представила на презентации

Получится ли у Apple?

  • Apple и Goldman Sachs выходят на высококонкурентный рынок потребкредитования США, пишет Bloomberg. «Apple Card вряд ли изменит рынок кредиток США, так как ее ключевые элементы схожи с теми, что есть у множества карт, предлагаемых лидерами рынка», — предположил в разговоре Bloomberg финтех-аналитик Дэвид Риттер.
  • У Citigroup не менее привлекательные условия для клиентов с ее Double Cash Card. А U.S. Bank Altitude Reserve Visa Infinite card предлагает кэшбек от 3%, замечает Reuters.
  • Карта будет удобной для тех, кто часто покупает продукцию Apple и пользуется ее сервисами, сказал Reuters специалист по анализу финансовых продуктов NerdWallet Сара Ратнер. Вознаграждение для клиентов не то, что будет отличать кредитку от других продуктов на рынке, соглашается Тим Девэйни, специалист из Credit Karma.
  • Использование физической карты даст кэшбек всего в 1%, замечает Financial Times, а сама карта будет без специального чипа для бесконтактной оплаты. Это может говорить о том, что Apple Card в первую очередь предназначена для нишевой аудитории, что может устраивать Goldman Sachs, который впервые выходит на рынок в качестве эмитента карт, пишет FT.​
Автор: Павел Казарновский
Теги: Apple
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