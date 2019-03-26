Apple выпускает свою первую кредитку. Главное

Apple представила свой первый финансовый продукт — Apple Card. Для того чтобы выйти на рынок финансовых услуг, Apple договорилась о партнерстве с Goldman Sachs и платежной системой Mastercard

Глава компании Apple Тим Кук (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Как будет работать карта от Apple?

Apple обещает, что при использовании карты клиентов избавят от обычных для кредитов комиссий — ежегодных за обслуживание, за просрочку и за трансграничные переводы.

Карту для Apple выпустит банк Goldman Sachs, она будет интегрирована в приложение Apple Wallet — заказать ее можно будет также через приложение.

В приложении будет доступна аналитика по доходам и расходам владельца карточки, там же будет рассчитываться стоимость кредита.

Расплачиваться кредиткой можно будет везде, где будут принимать Apple Pay. Apple Pay принимают 70% американских торговых точек, она доступна в 40 странах мира.

Для остальных случаев предусматривается выпуск физического носителя — карты из титана. При этом на самой титановой карте будет минимум информации: не будет указан номер карты, код безопасности CVV, срок действия и фамилия клиента. Все это будет только в телефоне владельца карты.

По карте будет выплачиваться кэшбек. 2% для любых покупок через Apple Pay и 3% для платежей за продукты в магазинах Apple. Для физической карты кэшбек составит 1%. При этом выплата кэшбека будет проводиться ежедневно.

Apple будет выдавать кредитки со ставкой от 13,24 до 24,24%. Средняя ставка кредитования четвертом квартале в США составила 14,73%, пишет Bloomberg.

Apple и Goldman Sachs утверждают, что не будут делиться личными данными пользователей с партнерами и рекламщиками. Кроме того, компании не будут знать, что приобрел клиент, где он сделал покупку и сколько он потратил денег с помощью Apple Card.

В США карта будет доступна летом, по запуску в России данных пока нет. Фотогалерея Какие сервисы компания Apple представила на презентации

Получится ли у Apple?