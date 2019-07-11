Вопросы собственникам
Нет никаких сомнений в том, что российская банковская система претерпела за последние годы серьезные изменения. Со времени прихода Эльвиры Набиуллиной к руководству Банком России общее число кредитных учреждений уменьшилось на 489 штук, или более чем вдвое. Были поставлены рекорды по размеру дыр в балансах ликвидируемых банков и, соответственно, по масштабам затрат на их поддержку: если в 2011 году санация Банка Москвы обошлась в 400 млрд руб., то уже упоминавшееся спасение «Открытия» в 2017-м — в 1,07 трлн. Расчистка банковской системы потребовала отказа от привычных (но малоэффективных и рискованных) санаций и перехода к фондированию проблемных финансовых структур из средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), экстренно созданного в 2017 году. При этом как сокращение числа малых и средних частных банков, так и фактическая национализация тех крупных кредитных учреждений, которые оказались на грани банкротства, привели к росту доли банков с принадлежащим государству контрольным пакетом акций более чем до двух третей cовокупных активов банковской системы.
Проблемы российских банков, на наш взгляд, существенно отличаются от тех, с которыми периодически сталкиваются кредитные учреждения в развитых странах. Последние страдают прежде всего от попыток их руководства максимизировать доходность операций через вложения в рискованные активы (акции только выходящих на рынок компаний, сомнительную недвижимость, деривативы, долговые бумаги развивающихся стран), подтверждением тому служит синхронизация банковских кризисов с циклическими. Российские же чаще рушатся из-за злонамеренных действий собственников и менеджеров (участия в схемах отмывания денег, кредитования собственных бизнесов, банального мошенничества и воровства), на это, в частности, указывает и полное отсутствие корреляции между состоянием реального сектора и проблемами банков. В США, например, из 50 крупнейших банкротств с 1960 года 24 случая пришлось на 2008–2010 годы, 20 — на 1989–1991 годы и два — на 1973–1974 годы, то есть лишь менее 10% банков разорилось вне контекста крупных финансовых кризисов; в России же кризис 2008–2009 годов вообще не сопровождался банковскими коллапсами, но с 2011 по 2018 год разорилось или было спасено государством от неминуемого краха более 20 банков из топ-100.