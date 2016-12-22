ЦБ заявил об увеличении доли госбанков в банковском секторе до 66%

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что доля банков с государственным участием в российском банковском секторе достигла 66,2%, передает корреспондент РБК.

По ее словам, в начале 2017 года доля госбанков в активах банковского сектора составляла 59,2%, однако после санации Бинбанка, Промсвязьбанка и «ФК Открытие» она возросла до 66,2%. «Но это изменение доли не системное, не кардинальное. У нас доля государственного сектора в банковском секторе была изначально высокой — это историческое наследие, распространенная привычка граждан доверять свои деньги организации с государственной собственностью», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что ситуация должна постепенно меняться.

«Мы исходим из того, что по мере оздоровления банковского сектора доверие к банковской системе будет возрастать и будет возрастать и доверие к банкам с частной собственностью», — отметила глава ЦБ.

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Набиуллина также заявила об обеспокоенности достаточно большой долей государственного сектора в банковском сегменте. «Поэтому мы намерены как можно быстрее, при условии эффективной бизнес-модели, выводить санируемые банки на рынок. Мы не заинтересованы в том, чтобы госсектор разрастался», — пояснила Набиуллина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания заявила, что действия Центробанка привели к снижению конкуренции в банковской сфере и отсутствию реального интереса банков к борьбе за клиента. Кроме того, она считает, что заявления представителей ЦБ нередко напоминают «сводки с театра военных действий», что подрывает доверие к отечественным банкам.