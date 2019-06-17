В России активно обсуждается тема дедолларизации — политики, направленной на уменьшение использования доллара в экономике. Еще осенью 2018 года правительство и ЦБ подготовили соответствующий план. В первом квартале этого года Россия стала крупнейшим в мире покупателем золота, которым она заменила распроданные американские гособлигации. Однако в конце мая в РБК подсчитали на основе данных ЦБ, что кампания по дедолларизации внешнеторговых расчетов пока не принесла серьезных результатов. Что плохого в использовании доллара и, главное, как защититься от его влияния, если нельзя перестать его использовать? На эти и другие вопросы мы отвечаем в своей недавней статье и в более популярной форме — в этой колонке.
Стабильные цены
Прежде всего, полезно разобраться, на чем основана глобальная роль доллара. Доллар важен постольку, поскольку его используют в своих сделках частные агенты. В последнее время чаще всего говорят о влиянии доллара на финансовых рынках и возникающем благодаря этому «глобальном финансовом цикле», однако даже если лишить американскую валюту ее финансовой роли, она сохранит статус главной валюты в международной торговле. Многие фирмы-экспортеры устанавливают свои цены в долларах. По последним оценкам, доля товаров с долларовыми ценами по крайней мере в четыре-пять раз больше доли США в мировой торговле. То есть компании назначают цены в долларах, даже когда торгуют не с США, а с другими странами.
Сам по себе этот факт не имеет решающего значения, но все больше исследований показывают, что цены сохраняют стабильность или «жесткость» в той валюте, в которой они установлены. Например, в России цены на импортные товары оказываются почти зафиксированными в долларах, и изменение валютного курса сразу же отражается на рублевых ценах этих товаров. А вот долларовые цены, хотя и пересматриваются время от времени, гораздо стабильнее. Последние эмпирические работы показывают, что даже спустя два года после изменения валютных курсов они меняются довольно мало.
Стабильность мировых долларовых цен приводит к трем главным последствиям. Во-первых, курс доллара влияет на мировую торговлю. В России, например, более сильный доллар повышает рублевые цены импортных товаров, из-за чего российские потребители покупают меньше импортных товаров и больше отечественных. То же происходит и в других странах, а значит, все потребители покупают меньше зарубежных товаров и объем мировой торговли снижается.