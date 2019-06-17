Во-вторых, курс доллара влияет на мировые инфляцию и объем производства. Рост цен на импортные товары после укрепления доллара повышает инфляцию не только напрямую, но и через повышение издержек всех фирм, которые используют импортные товары в своем производстве. Чем выше издержки фирм, тем больше они хотят поднять свои цены и тем выше инфляция. Действительно, долларовый валютный курс хорошо предсказывает рост инфляции в других странах, а также изменения объемов мировой торговли. Более того, рост мировой инфляции снижает реальные доходы населения, что ведет к более низкому спросу на товары и падению их мирового выпуска. В результате укрепление доллара способствует рецессии мировой экономики.

В-третьих, всем странам оказывается выгодным частично привязать свой валютный курс к доллару. Поскольку колебания курса доллара могут приводить к отрицательным последствиям для выпуска продукции и инфляции, логично защитить себя от этих колебаний. Если не получается убедить частных агентов перестать использовать доллар в своих сделках, то можно снизить сами колебания валютного курса, привязав свою валюту к доллару. Все проблемы это не решит, но как минимум цены импортных товаров станут более стабильными в местной валюте. А значит, и у местных производителей будет меньше стимулов повышать цены, ведь их издержки тоже окажутся более стабильными и предсказуемыми.

Неравные условия

Что повсеместное использование доллара означает для самих США? В первую очередь эффект «привилегированной защищенности». Поскольку в США не только домашние, но и импортные цены стабильны в долларах, то изменение валютного курса не приводит ни к инфляции, ни к переключению потребителей между домашними и импортными товарами. Это ведет к асимметрии между странами: курс доллара оказывает сильное воздействие на другие страны, а валютные курсы всех стран лишь немного влияют на США.

Асимметрия в чувствительности к валютным курсам приводит и к асимметрии в монетарной политике. Всем странам приходится реагировать на политику США, частично привязывая свои валюты к доллару. А сами США могут сконцентрироваться на своих внутренних целях и достичь большего благосостояния, чем другие страны, более подверженные внешним воздействиям.

Итак, когда в США начинается рецессия, то вне зависимости от ситуации в остальном мире центральный банк США стимулирует американскую экономику. Тогда другие страны, стараясь поддержать стабильность своих валютных курсов по отношению к доллару, вслед за США начинают стимулировать и свои экономики. Это приводит к «глобальному монетарному циклу», когда весь мир становится более «синхронизированным», хотя внутренние условия в разных странах могут сильно различаться. И чем больше роль доллара на рынке товаров, тем сильнее «глобальный монетарный цикл». Действительно, чем больше в стране доля доллара в импортной корзине, тем сильнее привязка валютного курса этой страны к доллару и тем сильнее процентная ставка этой страны повторяет движения американской процентной ставки.

Борьба с зависимостью

Какие же меры можно принять, чтобы снизить негативные последствия от «глобального монетарного цикла»? Одним из возможных способов проведения дедолларизации может послужить формирование (или расширение) валютного союза, такого как еврозона. Чем больше еврозона, тем больше стран внутри нее торгуют между собой в евро, а не в долларах. И тем больше стимулов у ее торговых партнеров использовать евро вместо доллара. Если достаточное количество фирм переключится с доллара на евро, то еврозона сможет приобрести такое же преимущество «привилегированной защищенности», что и США.

При невозможности дедолларизации в такой форме часто предлагается использовать различные ограничения на потоки капитала между странами. Например, налог на займы в иностранной валюте мог бы снизить число долларовых кредитов в России, и девальвация 2014 года прошла бы менее болезненно. Однако при «глобальном монетарном цикле» такие ограничения оказываются малоэффективными. Причина заключается в том, что подобные меры в первую очередь оказывают воздействие на финансовых агентов. Но при «глобальном монетарном цикле» ключевую роль играют экспортеры, то есть нефинансовые агенты, на которых эти ограничения влияют только косвенно.

Итак, пока многие фирмы продолжают устанавливать цены в долларах, центральным банкам разных стран остается сглаживать колебания валютных курсов, чтобы снизить потери для своих экономик. Они частично привязывают свои валюты к доллару, и это приводит к «глобальному монетарному циклу». В этой ситуации США может проводить по большому счету независимую монетарную политику, в то время как все остальные страны вынуждены ориентироваться на США.