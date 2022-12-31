Сергей Александровский, весной возглавивший «Аэрофлот», в колонке для РБК объясняет, почему перед самим собой не работает фактор «не смог»

Каким был уходящий год? Годом серьезных и при этом быстрых решений и действий. Для каждого. В любых жизненных проявлениях, независимо от их масштаба — от личного до мирового. Информационный поток захлебнулся в отражении событий дискретно и стал уже постоянно нагнетаемым фоном, в котором персональный выбор и принятие решений серьезно усложнились под давлением новых обстоятельств, дополнительных политических критериев. Под этим раскачивающим эмоциональные качели давлением распались не только прежние международные партнерства и контракты, но и личные связи, многолетние отношения и дружба.

Каждый из нас так или иначе прошел через это в уходящем году. Важнее другое — что каждый из этого опыта вынес?

Для меня лично весна этого года стала определяющим периодом в выборе дальнейшего пути и собственного инструмента для работы — над собой, с людьми, с обстоятельствами и задачами.

Насколько было сложно принять решение и согласиться возглавить огромный коллектив национального авиаперевозчика в этот период? На самом деле это решение я принял очень быстро. Опираясь, пожалуй, на ключевой принцип, позволивший и дальше держаться собственного внутреннего стержня, — быть честным с собой. Честность по отношению к себе, понимание своей внутренней природы и возможностей — это серьезное преимущество, позволяющее не зависать на внешних триггерах. А еще — четкое целеполагание. Это помогает не брать на себя задачи, которые тебе не по плечу, с которыми не справишься. Не заниматься нелюбимым делом. Не соглашаться на лишние для тебя предложения — и партнерские, и витринные. А если соглашаться, то четко понимая для себя — зачем. Это помогает отсекать истину от наносного и делать обоснованный выбор — чего бы это ни касалось. А дальше — как производная к действию: приняв решение, не оставлять себе шансов на отступление. Это очень помогает не стоять на месте, постоянно двигаться вперед. Действовать, а не только говорить. Побуждает принимать решения окончательно и подходить к ним со всей ответственностью.

Отсюда все производные правила. Дал слово — держи. Взял на себя обещания или обязательства — выполняй. Подтвердил — не отрицай.

Ошибки возможны. Но тогда это уже другое — принимай их как данность, анализируй, исправляй и вновь двигайся дальше. И всегда знай им цену.

Не могу сказать, что для меня это откровение только уходящего года. Но именно этот период — через событийность, через внешний государственный пример, через уровень принимаемых для себя в том числе решений — привел к наработке настоящего опыта в управлении, в первую очередь собой, и уже как следствие — другими людьми и задачами.

Во многом, кстати, ранее этому научил пример пилотов, командиров воздушных судов. На старте они выходят на точку принятия решения, будучи полностью уверенными в нем. Когда летчики поднимают самолет в небо, они берут максимально высокую ответственность за свои действия. И, к вопросу о безопасности полетов, — пассажирам никогда не надо об этом забывать. Пилоты знают цену своим решениям.

Будучи всегда увлеченным непосредственно работой и достижением результатов, я искренне и давно люблю «Аэрофлот». Пожалуй, это единственная отечественная компания, которая столько лет во всем мировом сообществе неизменно является по-настоящему признанным легендарным брендом России. И это накладывает на компанию не сравнимую ни с чем ответственность.

Конечно, я люблю путешествовать по миру. Но живу в России и люблю эту страну. Поэтому буду делать все возможное, чтобы придавать ей сил и энергии, укреплять ее целостность и суверенитет, двигать к новому развитию.

Вернусь к вопросу о принятии серьезнейшего решения (о назначении главой группы «Аэрофлот». — РБК): на размышление потребовалась всего минута. А дальше — работа с командой, клиентами, партнерами и государством, следуя этому же принципу. Не давать невыполнимых обещаний. В целом — меньше говорить, больше делать. Потому что это доверие людей, которыми руководишь, с которыми работаешь над задачами. Они понимают, что, ставя перед ними очередную амбициозную цель, ты с ними в одной лодке. А значит — ты реально вовлечен и заинтересован в ее достижении. И только в этом случае ты как руководитель или партнер имеешь право не давать отступать другим. Своим собственным примером.

Возможно, не все зависит от тебя. Но ты делаешь все, что должен и можешь сделать для достижения обозначенной цели. И потом держишь перед собой ответ — и объяснения, что не смог, не работают.

Кстати, это здорово помогает двигаться вперед, не оглядываясь на информационный фон, в котором бурно кипит обсуждение той или иной очередной инициативы. Например, еще весной звучали противоречивые и во многом скептические оценки перспективы неповышения цен на авиаперевозки по России. Даже после принятого на государственном уровне решения о серьезной поддержке отрасли. Однако «Аэрофлоту» удалось быстро рассчитать свои действия по глубокой реструктуризации текущей маршрутной сети и емкостного предложения на линиях, перестроив их для реализации поставленной государством задачи по обеспечению доступности перевозок внутри страны. Это позволило компании еще весной заявить об отсутствии на рынке предпосылок к повышению тарифов для полетов внутри России даже в высокий летний сезон. Мы задали себе результат, отсекли пути отступления и достигли заявленной цели.

Это помогло синхронизированно настроить систему технического обеспечения воздушного парка, без чего реализация поставленных задач по объемам перевозки была бы слабо осуществима, и множество других производственных и управленческих процессов.

Когда ты верен себе и честен перед собой, это притягивает в том числе схожее в подходах окружение и команду, потому что с такими требованиями работать, безусловно, непросто. И я вполне трезво отдаю себе в этом отчет. Не отступать от поставленной цели, искать новые пути и прорабатывать различные варианты ее достижения, не расслабляться, не ограничиваться установленными нормами и стандартами, создавать новые, меняться под задачи времени, не снижая при этом собственных требований к качеству, — это постоянный труд и работа, в первую очередь над собой.

Я сам постоянно учусь — новому опыту, новым технологиям, навыкам — и стараюсь, не теряя времени, внедрять их в свою жизнь, в профессиональную деятельность, в управление.

Возможно, такой подход задает сама сфера деятельности. Авиация немыслима без постоянного внедрения нового, без технологического прорыва, без инноваций и разработок, без совершенствования сервиса, без движения на опережение своего времени, без полной самоотдачи в достижении цели. Именно этим исторически славился «Аэрофлот». Именно это сейчас происходит во всей отечественной отрасли авиаперевозок и авиастроения, а также в смежном цифровом сегменте. И сейчас это уже не про триггер, который запустил движок нового развития отрасли. Это про выстраивание новой отраслевой и межотраслевой экосистемы, способной взаимодействовать, генерировать идеи и воплощать их в реальные решения, направленные на усиление технологической самодостаточности страны и пользу людям. И про то, что движки у нас все-таки будут — и очень скоро.

Безусловно, на все требуется время. Его всегда мало, и кажется, что не хватает, но оно есть. И нельзя им разбрасываться. Поэтому один из основных уроков уходящего 2022 года, которые я вынес для себя, — это умение принимать честные перед собой решения. Они позволяют управлять в первую очередь собственным временем, не отвлекая его на иллюзорные сценарии. А значит, грамотно и эффективно управлять временем других, что с каждым новым уровнем ответственности становится все важнее.

Мы вступаем в Новый год и новый временной виток. Я желаю всем, кто ценит свое время и ставит перед собой амбициозные цели, научиться слушать и слышать себя, чтобы принимать верные решения, даже когда у вас есть на это всего одна минута.