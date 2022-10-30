«Аэрофлот» возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре

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Приобрести билеты на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» снова можно через офисы продаж и контакт-центр, сообщается в телеграм-канале перевозчика. Купить билеты онлайн будет невозможно до 16:00 мск 30 октября.

Офисы и контакт-центр не работали на продажу билетов с 14:00 мск 29 октября. В связи с переходом авиакомпании на российскую систему бронирования они в этот период предоставляли только справочную информацию. С того же момента прекратили работу онлайн-сервисы компании, в том числе и мобильное приложение.

Пока работа контакт-центра возобновлена с ограничениями: до 2 ноября он будет обслуживать только пассажиров, которые вылетают в ближайшую неделю с даты обращения; с 3 ноября и до середины месяца — тех, кто вылетает в ближайшие 30 дней.

Переход на российскую систему бронирования связан с вступлением в силу с 30 октября постановления правительства, согласно которому в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение. Изменения, как поясняло правительство, необходимы для защиты системы от возможных санкций и обеспечения безопасности персональных данных россиян.

Ранее о переходе на российскую систему бронирования сообщила также авиакомпания S7 Airlines. Она и «Аэрофлот» не уточняли, как называется система, которую они будут использовать. Однако ранее корпорация «Ростех» указывала, что «Аэрофлот» перейдет на разработанную ею систему «Сирена Трэвел». S7 анонсировала переход на другую отечественную систему — ТАИС от компании «Онлайн Резервейшн Систем» (ОРС).

До этого российские перевозчики использовали американские системы Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus (она принадлежит Navitaire).