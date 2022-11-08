«Аэрофлот» создаст «национальный центр» для западных авиалайнеров

«Аэрофлот» решил создать национальный центр для технической поддержки российских операторов самолетов Airbus и Boeing. В его создании примут участие бывшие сотрудники западных производителей, отмечают источники РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Аэрофлот» создаст национальный центр компетенций, который будет оказывать услуги по конструкторскому сопровождению эксплуатации самолетов западного производства, рассказал в интервью корпоративному изданию «Мой Аэрофлот» Алексей Михалик, замгендиректора, технический директор перевозчика (назначен на должность 10 октября). В будущем центр будет оказывать услуги «для максимально широкого круга заказчиков» (не из группы «Аэрофлот»), добавил он.

Развитие собственных компетенций в разработке конструкторских решений для самолетов в условиях отсутствия поддержки со стороны оригинальных производителей западной техники Михалик назвал серьезным фактором для обеспечения дальнейшей независимости в поддержании летной годности действующего авиапарка. Сейчас флот группы «Аэрофлот» (кроме одноименного перевозчика в нее входят авиакомпании «Победа» и «Россия») состоит из 276 самолетов производства Airbus и Boeing.

После введения беспрецедентных санкций против России из-за военной спецоперации на Украине российские перевозчики потеряли возможность получения услуг послепродажного обслуживания со стороны западных производителей авиатехники.

Поэтому в авиакомпании создан новый департамент разработки конструкторских решений, объяснил топ-менеджер. «Мы начали подготовку к сертификации по ФАП-21 (авиационные правила, регламентирующие сертификацию воздушных судов, организаций разработчиков и изготовителей. — РБК). Планируем получить сертификат не позднее первого квартала 2023 года и далее выводить деятельность в области конструкторских разработок в отдельное самостоятельное направление», — заявил Михалик. До марта 2022 года перевозчик заказывал услуги по разработке конструкторской документации для доработки воздушных судов преимущественно у производителей самолетов, после — к примеру, в Государственном НИИ гражданской авиации и S7 Group (получили сертификат ФАП-21 в мае 2022 года), говорит источник РБК, близкий к группе «Аэрофлот».

Решение о создании нового департамента совет директоров компании принял в начале октября 2022 года, но руководитель этого подразделения пока не назначен, сказал РБК представитель «Аэрофлота».

В команду нового департамента удалось привлечь «высококвалифицированных специалистов, имеющих уникальные компетенции по конструкторскому сопровождению авиакомпаний, эксплуатирующих западную технику по всему миру», утверждает Михалик. Чтобы заниматься этими вопросами, в авиакомпанию пришли бывшие сотрудники российских офисов Airbus и Boeing, рассказали РБК три источника, близких к компаниям и к «Аэрофлоту».

Над созданием национального центра «Аэрофлот» будет совместно работать с компанией «А-Техникс» (входит в группу). Эта компания способна обеспечить необходимую производственную базу для изготовления и тестирования опытных образцов компонентов и конструктивных решений, отметил Михалик.

В июле пресс-служба «Аэрофлота» сообщала о создании на базе «А-Техникс» крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов: «С этой целью в «А-Техникс» будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс департамента технического обслуживания «Аэрофлота». Этот процесс компания намерена завершить до конца 2022 года.