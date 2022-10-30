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Онлайн-сервисы «Аэрофлота» заработали после смены системы бронирования

«Аэрофлот» возобновил работу онлайн-сервисов после смены системы бронирования
Теперь компания использует российскую систему бронирования вместо американской. На переход понадобилось чуть более суток, в это время купить билеты или зарегистрироваться на рейс онлайн было нельзя
«Аэрофлот» AFLT ₽25,52 -0,16% Купить
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Клиентам авиакомпании «Аэрофлот» вновь доступны онлайн-покупка билетов, регистрация на рейс и другие услуги, компания завершила переход на российскую систему бронирования, говорится в сообщении перевозчика в телеграм-канале.

Заработали сайт компании и мобильное приложение (но только для Android-устройств, его необходимо обновить). Пользователям iPhone авиаперевозчик предлагает установить ярлык сайта на экран устройств.

«Основные онлайн-сервисы уже работают, но мы продолжаем адаптацию новой системы, поэтому отдельные услуги будут временно недоступны», — предупредили в «Аэрофлоте».

Компания приостанавливала работу своих онлайн-сервисов, а также офиса и контакт-центра на продажу билетов с 14:00 29 октября. Пока контакт-центр будет работать с ограничениями: до 2 ноября он будет обслуживать только пассажиров, которые вылетают в ближайшую неделю с даты обращения; с 3 ноября и до середины месяца — тех, кто вылетает в ближайшие 30 дней.

На отечественную систему бронирования компания перешла в связи со вступлением в силу с 30 октября постановления правительства, согласно которому в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение. Власти указывали, что эта мера необходима для защиты системы от возможных санкций и обеспечения безопасности персональных данных россиян при перелетах на внутренних рейсах.

«Аэрофлот» не уточнял, как называется система, которую они будут использовать. Однако ранее корпорация «Ростех» указывала, что перевозчик перейдет на разработанную ею систему «Сирена Трэвел». Ранее компания использовала американскую Sabre.

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26 октября переход на российскую систему бронирования совершила также S7 Airlines. Она раньше использовала испанскую Amadeus, а потом анонсировала переход на отечественную систему ТАИС от компании «Онлайн Резервейшн Систем».

Авторы
Теги
Компании
Лилия Пашкова
Аэрофлот национальная система бронирования авиаперевозки
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
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