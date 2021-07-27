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Розница дала банкам двойную прибавку
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Газета
Розница дала банкам двойную прибавку
Газета № 118 (3407) (2707) Финансы,
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Розница дала банкам двойную прибавку

Кредитные организации получили рекордную прибыль за первую половину 2021 года
Банки заработали в первом полугодии 1,2 трлн руб. Это уже в два раза больше, чем в 2020 году. Результат обеспечен в том числе ускорением розничного кредитования, что чревато ростом долговой нагрузки населения, считают в ЦБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Прибыль банковского сектора в первом полугодии 2021 года достигла рекордных 1,2 трлн руб. Об этом говорится в докладе Банка России «О развитии банковского сектора». В первом квартале прибыль составила 578 млрд руб., а во втором квартале выросла на 7%, до 621 млрд руб.

Прибыль первого полугодия почти в два раза превышает результат первых шести месяцев пандемийного 2020 года, когда банки заработали 630 млрд руб. Результат 2021 года также выше уровней первого полугодия 2019 года, когда банки в предыдущий раз показали максимальную в истории прибыль — 1 трлн руб. (но часть прибыли была «бумажной», сейчас ЦБ оценивает ее в 840 млрд руб.). «Если не случится непредвиденных событий, прибыль по итогам года может достичь 2 трлн руб. или даже больше», — полагает Банк России.

Быстрый рост прибыли в 2021 году объясняется тем, что банки значительно сократили отчисления в резервы под кредитные потери (до 298 млрд руб. вместо 729 млрд руб. годом ранее), а также нарастили чистый процентный доход (+223 млрд руб.) и чистый комиссионный доход (+150 млрд руб.). Рост дохода от комиссий обусловлен увеличением доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг. Среди отрицательных факторов в ЦБ выделили рост операционных расходов на 110 млрд руб., а также снижение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой с 122 млрд до 56 млрд руб.

«О кризисе напоминает разве что большой объем накопленных реструктурированных кредитов», — отметил на брифинге директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. По компаниям объем реструктурированных кредитов составляет 7 трлн руб., по физлицам — 954 млрд руб. «Остаются риски, что часть этих реструктуризаций перейдет в «просрочку», но это не будет единомоментно. Система готова к тому, чтобы эти риски постепенно абсорбировать», — отметил глава департамента.

Как банки наращивают кредитование

За первое полугодие корпоративное кредитование выросло на 4,1%, кредитование малого и среднего бизнеса — на 15,6%. Драйвером роста остается розничное кредитование: ипотечное кредитование увеличилось на 13,9%, а потребительское — на 9,8%. Ипотечный рынок ускорился в июне до 3% в месячном выражении (после 2,1%) за счет рекордной выдачи льготных кредитов по ставке 6,5% перед завершением действия госпрограммы на прежних условиях (их объем составил 184 млрд руб.), следует из материалов ЦБ. С 1 июля 2021 года ставка по льготной ипотеке выросла до 7%, а кредитные лимиты сократились до 3 млн руб. с 6–12 млн руб. в зависимости от региона. В связи с этим в ЦБ ожидают некоторого замедления ипотечного кредитования. Тем не менее, по словам Данилова, годовые темпы роста ипотечного кредитования могут составить около 24%.

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Спрос россиян на льготную ипотеку упал вдвое после изменения госпрограммы Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Но Центральный банк обеспокоен ростом потребительского кредитования. «Темпы роста очень высокие в сравнении с ростом номинальных доходов [населения]. Если в систему не приходят новые заемщики, а по опросам мы видим, что нет такого, то частично это рост долговой нагрузки у существующих [заемщиков]», — отметил Данилов. ЦБ уже с 1 июля повысил макронадбавки к коэффициентам риска по потребкредитам до уровня до начала пандемии и рассматривает новые меры по сдерживанию темпов роста. В первую очередь среди рассматриваемых мер — макронадбавки и прямые количественные ограничения (соответствующий законопроект находится в Госдуме), перечислил Данилов.

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ЦБ получит право запрещать выдачи некоторых видов кредитов Фото: Андрей Любимов / РБК

Будет ли у банков новый рекорд по прибыли

«В первом полугодии прибыль банков в значительной степени поддерживалась восстановлением резервов, которые банки создавали в 2020 году (под ожидаемые в пандемию потери, которые не реализовались. — РБК). Во втором полугодии роспуск резервов будет меньше», — отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. На прибыль во втором полугодии повлияет и существенный потенциал дорезервирования кредитного портфеля в части крупных предприятий, указывает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Всего в 2020 году банки заработали 1,6 трлн руб., в рекордном 2019 году — 1,7 трлн руб. Аналитики отмечают, что рекорд по прибыли, как и прогнозирует ЦБ, может быть побит в 2021 году.

«Многое, однако, будет зависеть от того, как динамика ключевой ставки скажется в итоге на маржинальности операций банковского сектора», — говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. На операционных расходах должен отразиться и рост инфляции, который приведет к росту заработных плат сотрудников банков, продолжает он.

Центральный банк в июле повысил ключевую ставку с 5,5 до 6,5%, а с начала 2021 года ставка выросла уже на 2,25 процентного пункта. Ставки по вкладам пока не растут так же быстро: по данным на первую декаду июля, максимальная ставка по депозитам выросла всего до 5,3%. Но, как показывают данные ЦБ, чистая процентная маржа банков во втором квартале выросла с 4,2 до 4,4%. Это объясняется тем, что текущие счета, которые приобрели популярность в связи со снижением ставок по вкладам, не так быстро реагируют на изменение ставок в экономике. «Текущие счета, доля которых в пассивах выросла, переоцениваются медленнее, чем депозиты, и поэтому стоимость фондирования в целом выросла не так сильно», — подчеркивает Данилов.

В то же время ЦБ в своих материалах отметил слабую динамику средств населения в банках: в первом полугодии произошел отток средств физлиц в размере 0,8% из-за низких ставок и интереса к альтернативным инвестициям. Но во втором полугодии ситуация может измениться из-за улучшения условий по депозитам. «Рост ставок по вкладам был неизбежен независимо от динамики ключевой ставки. Перераспределение средств со срочных счетов на счета до востребования снижает возможности банков по прогнозированию ресурсной базы и размещению средств в доходные активы. Поэтому повышение ставок было ожидаемым», — говорит Беликов. Удорожание фондирования, по его словам, тоже будет одной из причин сокращения прибыли во втором полугодии.

В пессимистичном сценарии прибыль банковского сектора может не достичь 2 трлн руб., хотя рекорд 2019 года побить все же удастся, заключает аналитик.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: банковский сектор , прибыль
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